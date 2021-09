Konflikt w Agorze. Ujawniono mail wicenaczelnego „GW”

Zarząd Agory zamierza połączyć pion gazeta.pl i portal „Gazety Wyborczej”, co wiązałoby się ze zwolnieniami w redakcji gazety. „Oceniam, że Zarząd spółki tkwi w stanie kryzysu przywództwa. Jest też niekompetentny, by zarządzać wyrafinowanym biznesem subskrypcyjnym, który jest głównym gwarantem niezależności »Gazety Wyborczej«” – napisał w mailu do pracowników wicenaczelny gazety.

W relacjach „Gazety Wyborczej” z zarządem spółki Agora ma miejsce największy kryzys od lat. W spółce zaczęło wrzeć po tym, jak ogłoszono plan połączenia portali Gazeta.pl i Wyborcza.pl oraz segmentu prasowego dziennika, co wiązałoby się ze zwolnieniami w redakcji gazety.



Jak informowały wcześniej media, decyzji władz Agory sprzeciwił się redaktor naczelny „GW” Adam Michnik; zagroził nawet odejściem.



Jak poinformował serwis Press, kilka dni temu odbyło się spotkanie zarządu spółki z pracownikami całej Agory, po którym wicenaczelny „Wyborczej” Jarosław Kurski wysłał do pracowników mail, w którym ostro skrytykował zarząd spółki i jego działania.



W piśmie przypomina, że kryzys w Agorze trwa już ponad 100 dni i dowiódł, jak wyczerpała się dotychczasowa relacja Agory z „Gazetą Wyborczą”.

„Oceniam, że Zarząd spółki tkwi w stanie kryzysu przywództwa. Jest też niekompetentny, by zarządzać wyrafinowanym biznesem subskrypcyjnym, który jest głównym gwarantem niezależności »Gazety Wyborczej«” – pisze Jarosław Kurski.

Odnosząc się do planowanego połączenia z portalem Gazeta.pl pisze, że „nie powtórzy się też sytuacja, w której odpowiedzialni za fatalne decyzje członkowie Zarządu odchodzą z Agory z milionowymi nagrodami i odprawami, gdy my tymczasem w »Wyborczej« jesteśmy zmuszani do drakońskich cięć kosztów, czyli przede wszystkim zatrudnienia”.



W mailu pracownik gazety pisze też o „sukcesie subskrypcyjnym” „GW”, jego zdaniem przywłaszczanym przez Agnieszkę Siuzdak, która weszła do zarządu spółki.



„Dla niepoznaki zalewając Was miodem pochwał, oświadczyła, że ma już dla nas gotową strategię biznesu subskrypcyjnego. Ułożyła ją bez naszej wiedzy i zgody, a teraz zapewne wyznaczy nam zadania i będzie wymuszać ich realizację” – dodaje.





Dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej Agory Nina Graboś poinformowała, że „Zarząd Spółki Agora S.A. nie komentuje w przestrzeni publicznej przebiegu wewnętrznych spotkań z zespołami redakcyjnymi oraz nie omawia publicznie szczegółów realizowanych procesów korporacyjnych”.