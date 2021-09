Talibowie grożą fryzjerom. „Surowa interpretacja szariatu”

Policja religijna znów rządzącego Afganistanem Talibanu ostrzegła fryzjerów w prowincji Helmand, że będą karani za strzyżenie i golenie męskiego zarostu, ponieważ jest to sprzeczne z surową interpretacją prawa muzułmańskiego, której zwolennikami są talibowie. Podobne ostrzeżenie otrzymali także niektórzy fryzjerzy w Kabulu.

– Bojownicy talibów nachodzą nas i nakazują, byśmy przestali przystrzygać brody – powiedział jeden z fryzjerów w afgańskiej stolicy. Talibowie ostrzegli, że poszanowania przepisów szariatu będę strzegli występujący incognito inspektorzy.





Afganistan: zakaz strzyżenia i golenia bród

Inny stylista fryzur z Kabulu mówi o tym, że talibowie poinstruowali go, by „nie propagował amerykańskiego stylu” i zaprzestał strzyżenia i golenia bród. Fryzjerzy tłumaczą też, że wraz z wprowadzeniem przez talibów nowych porządków i utratą klientów ich biznesy stały się nieopłacalne, a sami będą musieli szukać nowej pracy.Podczas pierwszych rządów talibów ww latach 1996-2001 mężczyznom zakazano noszenia bardziej wyszukanych fryzur i nalegano na zapuszczanie brody – przypomina BBC. Dodaje, że po upadku Talibanu wielu afgańskich mężczyzn zaczęło bardziej dbać o swoje włosy i zarost oraz korzystać z usług oferujących modne uczesanie zakładów fryzjerskich.Podejście talibów do sprawy męskiego zarostu to kolejny znak tego, że mimo początkowych zapewnień o rezygnacji z najbardziej restrykcyjnych elementów swoich poprzednich rządów, Taliban narzuca Afgańczykom swoją surową interpretację szariatu – ocenia BBC.