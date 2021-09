„Nie uwzględniano kosztów »kolonizacji gospodarczej«”. Bosak stanowczo ws. raportu Jakiego

Europoseł Patryk Jaki opublikował raport, w którym ujawniono bilans transferów finansowych między Polską a UE od 2004 roku. Poseł Konfederacji Krzysztof Bosak przyznał, że dotychczasowe analizy były tworzone tak, żeby dać „jedyny możliwy wynik”. „Negatywne aspekty ignorowano, traktowano jako nieistniejące lub niepoliczalne. Czas to zmienić” – przyznał.

Europoseł Patryk Jaki przedstawił raport profesorów ws. finansowego bilansu członkostwa Polski w UE. Eksperci wskazali, że Unia Europejska wcale „nie jest bankomatem dla Polski”, a finansowo najwięcej na otwarciu naszego rynku skorzystały kraje Zachodniej Europy.



– Z tego raportu wynika, że państwa starej Europy wyciągają z Polski, a nie na odwrót – powiedział Jaki w TVP info.



Przedstawione przez niego liczby zakwestionowała część mediów – m.in. „Puls Biznesu”.



Teraz do sprawy na Twitterze odniósł się Krzysztof Bosak.



Zobacz także: Przepływy pieniędzy między Polską a UE od 2004 roku. Podano kwoty



„Jeśli ekonomiści z głównego nurtu nie zdobędą się na wysiłek cierpliwej, spokojnej debaty z politykami czy argumentami ekonomistów spoza głównego nurtu, to nadal każdy będzie gadał swoje sam do siebie i uważał pozostałych za oszołomów albo najemników międzynarodowego kapitału” – ocenił poseł Konfederacji.

#wieszwiecej Polub nas

Bosak dodał, że dyskusja wokół raportu Patryka Jakiego pokazała, iż po 20 latach integracji metodologicznie jesteśmy w punkcie zero.



„Dotychczasowe analizy były tworzone tak, żeby dać jedyny możliwy wynik. Negatywne aspekty ignorowano, traktowano jako nieistniejące lub niepoliczalne. Czas to zmienić” – zaznaczył.



Zobacz także: "Gazeta" atakuje Jakiego. Poseł: Zamiast walić w twarz zaproście profesorów



„Oczywiście wiem, że ekonomiści pisali nt. pozytywnych gospodarczych skutków integracji swoje »pejpery«, ale to było z dala od debaty politycznej i nie uwzględniało kosztów »kolonizacji gospodarczej«” – napisał Krzysztof Bosak.



Jak uważa poseł, właśnie dlatego „debata zupełnie się rozjeżdżała”.

Dyskusja wokół raportu @PatrykJaki pokazała, że po 20 latach integracji metodologicznie jesteśmy w punkcie zero. Dotychczasowe analizy były tworzone tak żeby dać jedyny możliwy wynik. Negatywne aspekty ignorowano, traktowano jako nieistniejące lub niepoliczalne. Czas to zmienić. https://t.co/nfOaXefnCS — Krzysztof Bosak ���� (@krzysztofbosak) September 26, 2021