Rosati wymienia „kłamstwa” PiS ws. Turowa. Dostał mocną odpowiedź

Dariusz Rosati z Platformy Obywatelskiej przekonywał, że PiS kłamie ws. kopalni Turów i działa niewłaściwie. „Budowa ekranu filtracyjnego za 20 mln zamknęłaby temat” – zaznaczył. „Ekran został wybudowany” – odpowiedziała mu europosłanka Anna Zalewska (PiS). Wymiana ciosów była jednak znacznie dłuższa.

Kara nałożona przez TSUE na Polskę w sprawie kopalni Turów wywołuje wiele emocji. Polacy są poruszeni tym, jak wielkich pieniędzy Unia żąda od Polski za funkcjonowanie niezbędnych dla nas kopalni i elektrowni.



Teraz sprawa dzieli też polityków.



„Kłamstwa PiS ws. Turów. Czesi od 2 lat alarmowali w sprawie braku wody. Bez skutku” – napisał na Twitterze Dariusz Rosati z Platformy.



„Elektrownia Turów dostarcza 3,5 proc. krajowej energii, a nie 7” – dodał. Przekonywał również, że TSUE żąda wstrzymania wydobycia węgla, a nie zamknięcia elektrowni.



„Budowa ekranu p/filtracyjnego za 20 mln zamknęłaby temat. Po prostu partacze” – podsumował.

Na wpis polityka opozycji zareagowała Anna Zalewska. „Panie pośle, oto kilka faktów” – zaczęła swój komentarz europosłanka PiS.

„Wieloletnie badania IMGW wskazały, że wydobycie nie wpływa na poziom wód gruntowych, 2019 – podpisanie porozumienia” – zaznaczyła.



Jak dodała, Turow dostarcza od 3.5 proc. do 7 proc. krajowej energii i zależy to od wielu czynników, więc informowanie przez część mediów i polityków o „7 proc.” jest uzasadnione.



„Bez węgla nie ma elektrowni” – wskazała także Zalewska, odnosząc się do argumentu, że TSUE zabrania wydobycia, a nie działania kopalni.



„A ekran został wybudowany” – zaznaczyła.

Panie pośle oto kilka faktów:

�� Wieloletnie badania IMiGW - wydobycie nie wpływa na poziom wód gruntowych, 2019 - podpisanie porozumienia,

�� #Turów dostarcza od 3.5% do 7% (to zależy od wielu czynników),

�� Bez węgla nie ma elektrowni,

�� ekran został wybudowany. — Anna Zalewska (@AnnaZalewskaMEP) September 25, 2021

Spór między politykami skomentowała w sieci Małgorzata Golińska, sekretarz stanu w ministerstwie klimatu i środowiska.„Chciałabym wierzyć, że nie sprawdzili faktów i powtarzają brednie.Pomimo wielokrotnych tłumaczeń” – napisała o politykach opozycji.„Niestetybo akurat nam Polacy powierzyli obecnie rządy” – stwierdziła Golińska.