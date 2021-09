Zawieszone negocjacje ws. Turowa? Wiceszef MSZ: Czesi otwierali ustalone już kwestie

Przez cztery miesiące mieliśmy, niestety, do czynienia z takim zachowaniem czeskich partnerów, by otwierać ponownie ustalone już kwestie. Odczytujemy to jako niecięć do zawarcia porozumienia – powiedział wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Dyplomata na antenie Polskiego Radia ocenił, że konsensus może być nieosiągalny do czasu wyborów w Czechach lub wyłonienia tam nowego rządu. Komentuje też wynik niedzielnych wyborów do niemieckiego Bundestagu.

Wiceszef MSZ, któy w poniedziałek był gościem Programu 1 Polskiego Radia, pytany o status negocjacji przyznał, że „formalnie cały czas się toczą”, choć „w praktyce” po stronie czeskiej widać niechęć do zawarcia porozumienia.





„Nie chcemy zrywać rozmów, ale...”

Jabłoński podkreślił, że rozmowy prowadzone na poziomie dwustronnym jeszcze przed rozpoczęcie sprawy w TSUE od początku zakładały, że Polska może ponieść „pewne koszty, by rozwiać wątpliwości mieszkańców za naszą granicą”.Dyplomata był też pytany, czy nie ma woli zawarcia porozumienia, czy Czesi po prostu domagają się więcej, niż my możemy zaoferować. – Rzeczywiście w pewnym momencie tych rozmów, pod koniec maja w Libercu ustalono pewne warunki brzegowe. Ale później ktoś po stronie Czeskiej uznał, że Polska jest w takim położeniu, że zgodzi się na wszystko – stwierdził Jabłoński.Dodał przy tym, że nie Polska nie chce zrywać rozmów, ale też nie może „bez końca błagać Czechów”, by przyjęli zaproponowane w negocjacjach pieniądze.

Zauważył też, że w ubiegłym tygodniu podejście Pragi zaczęło się „nieco zmieniać”. Jako powód wskazał m.in. zawieszenie udziału premiera Mateusza Morawieckiego w pracach Grupy Wyszehradzkiej.



– Bardzo mocny sygnał z Polski, że nie akceptujemy postawy Czech, mam wrażenie, wywołał po drugiej stronie pewnego rodzaju otrzeźwienie – dodał.





Problemem wybory w Czechach?

Wybory w Niemczech

Wiceszef MSZ ocenia jednak, że zawarcie porozumienia może być nieosiągalne do czasu wyborów parlamentarnych w Czechach lub wyłonienia tam nowego rządu.Podobną opinię w niedzielę wyraził szef polskiego rządu, którego zdaniem Czesi kierują się logiką wyborczą, a jest to logika pozbawiona gotowości do porozumienia.– Nasi czescy sąsiedzi muszą sobie zdawać sprawę z tego, że również po naszej stronie skłonność do jakiegokolwiek porozumienia będzie na pewno dużo, dużo niższa. Nasza oferta leży na stole, jest bardzo dobra, czy zostanie przez Czechów podjęta, zobaczymy – powiedział w niedzielę Mateusz Morawiecki.

Z oficjalnych, prowizorycznych rezultatów niedzielnego głosowania w Niemczech wynika, że wybory do Bundestagu z wynikiem 25,7 proc. głosów wygrali Socjaldemokraci z SPD, tuż przed Unią CDU/CSU, która zdobyła 24,1 proc. poparcia – o czym więcej pisaliśmy w tym artykule.



W radiowym wywiadzie Jabłoński ocenił, że przez wiele miesięcy mogą trwać targi i sytuacja, w której nie będzie jednoznacznej możliwości utworzenia rządu.



– Dwie mniejsze partie: Liberalna i Zielonych, będą próbowały ustalić wspólne stanowisko i zdecydować, kto będzie wspólnym kandydatem na kanclerza Niemiec – uważa Jabłoński. Dyplomata wskazuje też, że sytuacja niepewności będzie powodowała wyczekiwanie w Unii Europejskiej, choć nie spodziewa się z tego powodu przełomu w funkcjonowaniu unijnych instytucji.



