Prof. Krasnodębski: Merkel znowu będzie wygłaszać świąteczne orędzie jako kanclerz?

Dla nas okres tworzenia niemieckiego rządu będzie ważny, bo Niemcy będą musiały się zając same sobą przed dłuższy czas, a w takich negocjacjach ujawniają się różne słabości tego kraju – mówił w programie „#Jedziemy” w TVP Info europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zdzisław Krasnodębski.

Według wstępnych, oficjalnych wyników podanych w poniedziałek nad ranem wybory w Niemczech wygrała SPD, zdobywając 25,7 proc. głosów. Unia CDU/CSU uzyskała 21,4 proc. Zieloni – 14,8 proc., FDP – 11,5 proc., AfD – 10,3 proc.



Ponieważ zarówno koalicja SPD z Zielonymi i FDP, jak i CDU/CSU z tymi samymi partiami będzie miała większość w Bundestagu, zarówno kandydat socjaldemokratów na kanclerza Olaf Scholz, jak i lider chadeków Armin Laschet zadeklarowali w wieczór wyborczy chęć stworzenia własnych sojuszy.





Krasnodębski o wyborach w Niemczech

O to, w jaki sposób mogą teraz układać się relacje polsko-niemieckie, był pytany w TVP Info europoseł PiS Zdzisław Krasnodębski. Jak zaznaczał, przede wszystkim nie wiadomo, jaki rząd powstanie i czy on powstanie. – Negocjacje pewnie będą bardzo trudne i mówi się o tym, że będą decydować dwie mniejsze partie –– przekonywał.Jak mówił, utworzenie koalicji z partii, „w której mamy liberałów, którzy chcą obniżenia podatków i Zielonych, którzy chcą przyśpieszenia polityki klimatycznej, socjaldemokratów, którzy chcą podniesienia podatków, będzie trudno”.

Dodawał też, że istnieje spór, czy w ogóle kandydat CDU/CSU „ma mandat moralny, by rozpocząć negocjacje”.



– Moim zdaniem to potrwa bardzo długo – podkreślał europoseł. Jak dodawał, „system niemiecki, który jest bardzo wyważony, coraz bardziej okazuje się dysfunkcjonalny”.



Krasnodębski mówił też, że w tej chwili będą negocjowane dwie możliwe koalicje – CDU/CSU plus Zieloni plus liberałowie albo SPD, Zieloni i Liberałowie; i każda z tych koalicji jest możliwa – mówił. – Trzeba będzie pogodzić rzeczy, które na pierwszy rzut oka wydają się nie do pogodzenia – wskazywał.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info

Europoseł zastanawiał się też, co będzie, jeśli np. do świąt Bożego Narodzenia „jeszcze się nie dogadają”. – Angela Merkel znowu będzie wygłaszać orędzie jako kanclerz; mogą pojawić się takie głosy, że jednak tylko wielka koalicja albo przyspieszone wybory”.Pytany, co będzie w tej sprawie ważne dla Polski odparł, że polityka klimatyczna nie jest wyznaczana tylko przez Niemcy.– Dla nas ten okres tworzenia niemieckiego rządu będzie ważny, bo Niemcy będą musiały się zając same sobą przed dłuższy czas,– mówił Zdzisław Krasnodębski.