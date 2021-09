Nowy sondaż. Złe wieści dla Donalda Tuska

Prawie co czwarty badany nie potrafi jednoznacznie określić, jaką partią jest Platforma Obywatelska: prawicową, lewicową czy centrową – tak wynika z nowego sondażu SW Research dla „Rzeczpospolitej”.

Uczestnikom sondażu zadano pytanie: „Jaką partią jest dziś pani/pana zdaniem Platforma Obywatelska?”.



7,1 proc. respondentów odpowiedziało, że PO jest partią prawicową. 8,4 proc. ankietowanych uważa Platformę za centroprawicę. Łącznie za formację o charakterze prawicowym uważa PO 15,5 proc. badanych.



Z kolei zdaniem 14,9 proc. respondentów PO jest formacją centrową, a za formację centrolewicową uważa Platformę 12,7 proc. badanych.



14,7 proc. respondentów wskazało, że PO jest formacją lewicową. Łącznie za formację o charakterze lewicowym uważa Platformę 27,4 proc. badanych.



22,7 proc. ankietowanych nie potrafi jednoznacznie określić, jaką partią jest Platforma, a 19,5 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

źródło: „Rzeczpospolita”

„PO jako partię centrową zdecydowanie częściej postrzegają mężczyźni (20 proc.) niż kobiety (11 proc.). Odsetek osób, które ugrupowanie Donalda Tuska uważają za partię centrum rośnie wraz z wiekiem respondentów (co 10. osoba do 24. roku życia, 17 proc. respondentów powyżej 50 lat). Największa opozycyjna partia uważana jest za partię o charakterze centrowym w opinii co piątej osoby o dochodach przekraczających 5000 zł i nieco wyższy odsetek (21 proc.) mieszkańców największych miast” – komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski z SW Research.Badanie zostało przeprowadzone w dniach 21.09-22.09.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.