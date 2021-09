Vatsterzy liczyli, że za łapówki unikną skazania. Skorumpowali oszustów

Trzy osoby, w tym dwaj organizatorzy przekrętu VAT-owskiego, zostały zatrzymane przez agentów CBA. Cala trójka odpowie za wręczenie łapówek, które miały im m.in. załatwić sprawę karną. Podejrzani nie wiedzieli, że „honorarium” trafiło do oszustów, którzy przez co najmniej dwa lata polowali na takich klientów.

Sprawa ma związek z rozrastającym się śledztwem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach w sprawie tzw. gangu przebierańców (choć bardziej adekwatne zdaje się określenie „szajka szalbierzy”.



Grupa kombinatorów działała w całej Polsce, roztaczając wokół siebie klimat osób, które mogą wszystko załatwić – zarówno jeśli chodzi o sprawy biznesowe, jak i kłopoty z organami ścigania czy sądownictwem. W swoim „portfolio” załatwiacze mieli „wejścia” m.in. w Ministerstwie Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz w PKN ORLEN SA.



Do tego miały dochodzić wręcz rodzinne powiązania z ludźmi ze szczytów władzy.

Załatwili sobie zarzuty

Członkowie szajkiW ostatnich dniach funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne trzy osoby związane z działalnością szalbierzy. Właściwie to można mówić, że to ofiary bezczelnych oszustów.

Jednak decydując się na skorzystanie z oferty załatwiaczy, byli przekonani, że uda im się obejść prawo.



W przypadku dwóch podejrzanych chodziło o szybkie załatwienie sprawy w organach ścigania. Jedna z prokuratur we wschodniej Polsce prowadzi bowiem śledztwo dotyczące wyłudzeń podatku VAT.



W postępowaniu tym wspomniane osoby są uważane za organizatorów przekrętów. Trzeci z podejrzanych liczył na „popchnięcie sprawy” w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.



Jedyne, co szajka załatwiła tym trzem osobom, to narażenie ich na odpowiedzialność karną. Prokurator śląskich „pezetów” przedstawił im zarzuty płatnej protekcji. Za to przestępstwo można trafić do więzienia nawet na 8 lat.





Możemy wszystko sp. z o.o

Śledztwo nadzorowane przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach dotyczy „zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw korupcyjnych w latach 2019-20 w Warszawie i innych miejscowościach na terenie całego kraju”.

Dotychczas zarzuty usłyszało 20 osób. W toku śledztwa ustalono, że członkowie szajki nawiązywali kontakty z dwoma rodzajami osób. Do pierwszej grupy należeli ludzie mający kłopoty z prawemw sprawach karnych i karnoskarbowych. Drugi rodzaj potencjalnych klientów ekipy załatwiaczy stanowili biznesmeni liczący na intratne kontrakty ze spółkami Skarbu Państwa lub funduszami państwowymi.



Osoby te były skłonne przekazać wysokie łapówki za wpłynięcie na działania, zaniechania i decyzje funkcjonariuszy publicznych. Po nawiązaniu bliższego kontaktu członkowie grupy podejmowali się pośrednictwa w załatwieniu kolejnych spraw. Ich możliwości były nieograniczone m.in. za sprawą wspomnianych wcześniej powiązań rodzinnych z decydentami.





W śledztwie wyjaśnianych jest kilkanaście wątków związanych ze sprawami, których załatwienia podjęli się członkowie grupy.