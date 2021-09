Wyszkoleni w Zabrzu lekarze przeprowadzili z sukcesem pierwszy przeszczep płuc na Ukrainie

Ukraińscy lekarze, którzy kształcili się w zakresie transplantologii w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, przeprowadzili wraz z polskimi kolegami pomyślnie pierwszy na Ukrainie przeszczep płuc – poinformował w niedzielę dyrektor ŚCCS prof. Marian Zembala.

57-letni pacjent cierpiał na nieodwracalne uszkodzenie płuc. Mężczyzna już od kilku lat nie opuszczał domu, żył dzięki stałej tlenoterapii. W ostatnim czasie jego stan dramatycznie się pogorszył. Przeszczep był dla niego jedynym ratunkiem.



21 września w szpitalu akademickim we Lwowie ukraińscy i zabrzańscy lekarze przeprowadzili u niego pomyślnie przeszczep obu płuc. W niedzielę odbył pierwszy spacer po szpitalnym korytarzu, jest w pełni wydolny oddechowo i przechodzi intensywną rehabilitację.



– To nasz polski i zabrzański wkład w rozwój polsko-ukraińskiego pojednania i pomocy dla potrzebujących bliźnich. Jestem bardzo szczęśliwy i dumny z mojego zespołu – wiodącego w kraju i zaliczanego do czołowych w Europie ze względu na ilość i jakość transplantacji serca i płuc u dorosłych i u dzieci – powiedział prof. Marian Zembala, który sam jest jednym z najwybitniejszych polskich transplantologów.



Jak poinformował, w zabrzańskim ŚCCS przez pół roku kształciło się w sumie 35 ukraińskich lekarzy – kardiologów i kardiochirurgów, związanych ze szpitalem w Kowlu na Wołyniu oraz akademickim szpitalem specjalistycznym we Lwowie.

