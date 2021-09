Robert Knap: Tusk tkwi w epoce działań PR-owych z pogranicza śmieszności

– W pierwszej chwili nie mogłem uwierzyć, że Donald Tusk sięga po tego typu zabieg. Widzimy, że lider PO ciągle i całkowicie tkwi jeszcze w epoce, która już dawno w Polsce przeminęła: działań PR-owych czasami z pogranicza śmieszności – mówił w Polskim Radiu 24 publicysta portalu tvp.info Robert Knap pytany o SMS, jaki lider PO miał otrzymać od swojej teściowej.

Podczas czwartkowego chatu Donalda Tuska jeden z internautów zadał pytanie o przyjęcie urodzinowe dziennikarza Roberta Mazurka, na którym pojawili się czołowi politycy PO.



– Dosłownie pół godziny przed naszym spotkaniem – i wiedziałem, że będę chciał to przeczytać – dostałem wiadomość od mojej teściowej. Mamo, mam nadzieję, że się nie pogniewasz, że przeczytam naszą prywatną korespondencję, ale ona dużo mówi też o emocjach związanych dokładnie z tą sprawą. „Donku, wiem, że masz kłopot ze swoimi ludźmi. Jestem po twojej stronie. Nie powinni tak się zachować, ale nie pozbywaj się ich. Już i tak sporo ludzi PO odeszło za twoich poprzedników. Teraz w PO każdy jest na wagę złota. Czasem człowiek w jakiejś chwili popełnia błąd, ale potem żałuje. To są pozytywne chłopaki, więcej takich głupot nie zrobią. Pozdrawiam cię serdecznie, twoja stara doradczyni” – odpowiedział wówczas Donald Tusk.



Publicysta naszego portalu przyznał, że „oglądając ten czat, w pierwszej chwili nie mógł uwierzyć, że Donald Tusk sięga po tego typu zabieg”. – Trudno dochodzić tego, czy to było reżyserowane, czy rzeczywiście taką wiadomość otrzymał, czy była ona mu do czegoś potrzebna i dlatego tak ona wyglądała, jak wyglądała – zastanawiał się Robert Knap.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: polskieradio24.pl

– To jest cały problem powrotu Donalda Tuska. Widzimy to nie po raz pierwszy, że lider PO ciągle i całkowicie tkwi jeszcze w epoce, która już dawno w Polsce przeminęła - działań PR-owych czasami z pogranicza śmieszności. Uważam, że ten zabieg właśnie taki był. Nie przysporzy to Tuskowi szerszego poparcia. Przyniesie zadowolenie wianuszka skupionych wokół niego osób zachwyconych jego postacią, ale nie pozwoli Donaldowi Tuskowi i PO zwiększyć. Dlatego, że to się ociera o świat lekko kabaretowy – wyjaśniał publicysta portalu tvp.info.Może kiedyś, kiedy Tusk był premierem, tego typu chwyty miały jakiś efekt społeczny, natomiast dziś to już nie skutkuje. Dlatego że mamy doświadczenie kilku ładnych lat funkcjonowania polityków i sprawowania rządów całkiem na serio, całkiem poważnie. Rozwiązywania pewnych problemów społecznych, gospodarczych, radzenia sobie z problemami. Przykład ostatni to pandemia i sytuacja polskiej gospodarki w bardzo dobrym stanie w porównaniu oczywiście do innych krajów po pandemii, więc tego typu zabiegi nie wychodzą poważnie – oceniał Robert Knap.Przeczytaj także: Morawiecki: Tusk został okiwany przez mafie vatowskie. Zrobił exit do Brukseli, a potem Brexit