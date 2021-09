Wybory w Niemczech: Koniec ciszy wyborczej. Są wyniki exit poll [WIDEO]

Znamy już wstępne sondażowe wyniki wyborów do Bundestagu. Według exit poll chadecy z CDU/CSU i socjaldemokraci z SPD uzyskali po 25 proc. głosów. Na trzecim miejscu uplasowali się Zieloni z 15 proc. wynikiem. Liberalna FDP i prawicowo-populistyczna AfD uzyskały po 11 proc. poparcia. Lewica ma 5 proc. głosów.

W sondażach przed wyborami do Bundestagu SPD nieznacznie wyprzedzała CDU/CSU. Socjaldemokraci mieli poparcie na poziomie 25-26 procent, chadecja zdobywała w zależności od sondażu 22-25 procent głosów. Na trzecim miejscu w tych sondażach plasowali się Zieloni - 16-17 procent, liberalna FDP miała od 10,5 do 12 proc. poparcia, prawicowo-populistyczna AfD - 10 proc., a Lewica 5–6 proc.

– Mamy do czyniena z horrorem, może się powtórzyć sytuacja z 2017 roku, kiedy rozmowy trwały pół roku. Najpierw przez trzy miesiące trwały negocjacje chadeków z Zielonymi oraz liberałami. Kiedy zakończyły się one fiaskiem doszło do powstania tzw. wielkiej koalicji



– W tej chwili powtórka takiego scenariusza jest bardzo możliwa, bo obie rządzące partie czyli CDU i SPD wykluczają dalsze istnienie koalicji. – Jeśli koalicja miałaby być trójelementowa, to stworzy to problem, jakie stanowisko przypadnie najmniejszemu koalicjantowi, bo dwaj najwięksi dostaną stanowisko kanclerza i wicekanclerza. Plotki mówią o tajnych rozmowach chadeków z Zielonymi. Dla tych drugich przypadłby urząd prezydenta Niemiec.



– Udział partii Zielonych w nowym rządzie w Niemczech będzie problemem dla Polski, ale pozytywem w ich programie był jasny sprzeciw wobec Nord Stream 2 – powiedział korespondent TVP w Niemczech Cezary Gmyz.

