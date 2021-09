Zakrwawione sudarium z Oviedo udostępnione. „Tradycją jest, że pokazujemy chustę ludowi”

Chusta z Oviedo ponownie została udostępniona. Z okazji świąt Podwyższenia Krzyża Świętego oraz św. Mateusza od 14 do 21 września w katedrze, w tym asturyjskim mieście, na północy Hiszpanii upubliczniono lniany materiał, na którym według tradycji kościelnej, znajdują się plamy krwi z twarzy zmarłego Chrystusa. – Potwierdzenie autentyczności jest niemożliwe. To co się liczy to istotność. Naukowcy przyszli i zbadali włókna. Nauka to widziała. To jest relikwia. Tradycją jest, że pokazujemy chustę ludowi w tych dniach – mówił dla portalu tvp.info ks. José María Hevia Álvarez, kanonik katedry w Oviedo.

Stolica wspólnoty autonomicznej Asturia od setek lat przyciąga do siebie pielgrzymów z różnych stron Hiszpanii i świata, którzy chcą zobaczyć święte sudarium („Santo Sudario”). Według tradycji Kościoła katolickiego na lnianej tkaninie o wymiarach 84 x 53 cm znajdują się plamy krwi Chrystusa, które pojawiły się na niej, po tym jak po zdjęciu jego ciała z krzyża materiałem tym wytarto jego twarz i położono na niej chustę przy złożeniu do grobu. Dla bezpieczeństwa sudarium przechowywane jest w Świętej Komnacie (Cámara Santa) w katedrze Świętego Zbawiciela (San Salvador) w Oviedo. W tym roku przypada 1200 rocznica konsekracji tej świątyni.



– Przez wiele lat pielgrzymi stale przychodzili do Świętej Komnaty. Król Alfons II ustanowił to dzieło pielgrzymowania do Oviedo. Wychodząc z katedry jego rzeźba znajduje się po prawej stronie. To on też rozpoczyna szlak do Santiago de Compostela – powiedział dla portalu tvp.info ks. José María Hevia Álvarez, kanonik katedry w Oviedo. Jest on również rektorem tamtejszego seminarium oraz astrofizykiem. W 2000 roku odkrył galaktykę, którą nazwał SMNR 1050 („seminario”); jest autorem publikacji naukowych, m.in. w czasopiśmie „Studium Ovetense”.



Król Asturii Alfons II Cnotliwy, który panował od 791 do 842 roku, przeniósł stolicę królestwa z Cangas de Onís do Oviedo i utworzył tam biskupstwo. Z jego woli powstała Święta Komnata z dwoma kaplicami. Dolna to krypta św. Leokadii, a górna – krypta św. Michała. Przechowywane są tam m.in.: Krzyż Zwycięstwa – symbol kościoła i miasta Oviedo oraz Krzyż Aniołów – symbol Królestwa Asturii.

#wieszwiecej Polub nas

Katedra w Oviedo (fot. portal tvp.info/Beata Sylwestrzak)

Alfons II zdecydował też o przeniesieniu drewnianej skrzyni tzw. „Świętej Arki” („Arca Santa”) z relikwiami, w tym sudarium do Oviedo. Celem tego działania było zachowanie ich przed przejęciem przez Arabów. Wydarzenia dotyczą najazdu Persów w 614 roku na Ziemię Świętą i Jerozolimę. Najważniejsze relikwie chrześcijańskie przetransportowano do Aleksandrii. Jednak z powodu zagrożenia oblężenia miasta relikwie w 616 roku przewieziono drogą morską do portu Kartagena w Hiszpanii, a następnie do Sewilli. W 636 roku trafiły one do Toledo. Następnie ze względu na niebezpieczeństwo inwazji muzułmańskiej w 711 roku schowano je na asturyjskiej górze Monsacro. Do Oviedo „Świętą Arkę” przeniesiono w 761 roku. Ks. José Álvarez wskazał, że „przybyły tam całe ciała niektórych świętych – Juliana, Leokadii” i kawałeczki kości kilkudziesięciu świętych. Podkreślił, że „przyjechała też zwinięta chusta”.

Sudarium z wieloma plamami krwi było badane przez naukowców, którzy stwierdzili, że pochodzi z I wieku. Zostało ono także porównane z Całunem Turyńskim, który według tradycji kościelnej zakrywał ciało Chrystusa złożonego do grobu. Według ekspertyz krew znajdująca się na obu materiałach – pochodzących z tego samego warsztatu tkackiego – należy do tej samej grupy AB. Szwajcarski kryminolog Maks Frei na podstawie analizy pyłków kwiatowych znalezionych na tkaninie stwierdził, że pochodzi ona z Palestyny z czasów Chrystusa. Technika polaryzacji obrazu pomogła natomiast wskazać, że 70 miejsc na czole i 50 na policzkach oblicza na chuście pokrywa się z obliczem na Całunie Turyńskim. – To co się zgadza w tych dwóch materiałach to DNA – podkreślił kanonik w rozmowie z portalem tvp.info.



Kapłan stwierdził jednak, że „potwierdzenie autentyczności jest niemożliwe”. – To co się liczy to istotność. Zrobiliśmy to co nauka chce. Eksperci przyszli i zbadali włókna. Nauka to widziała. Ale to jest relikwia, z której mamy informacje. To tradycja, że pokazujemy chustę ludowi. Jeśli autentycznie jest to sudarium Pana, to ma on więcej niż 2 tys. lat. Dla nas ma on znaczenie związane z Chrystusem, krzyżem i śmiercią Zbawiciela dla nas – podkreślił duchowny. – Jestem związany z nauką. Uczyłem się o astrofizyce. Istnieje różnica między tym, czym jest autentyczność z jej ograniczeniami a czym jest istotność – dodał.



Zazwyczaj archidiecezja udostępnia sudarium trzy dni w roku – w Wielki Piątek, 14 września w święto Podwyższenia Krzyża Świętego i 21 września w święto św. Mateusza. Między tymi dwoma uroczystościami w katedrze odbywa się też odpust Przebaczenia (Perdonanza). W tym roku wyjątkowo sudarium było wystawione w prezbiterium katedry od 14 do 21 września. Wcześniej chusta była ukazywana z balkonu kaplicy. W 2014 roku włożono płótno do gabloty ważącej 22 kg, z gazem obojętnym, który sprawia, że utrzymuje się ta sama temperatura i ten sam stopnień wilgotności. Dzięki takim warunkom materiał jest chroniony. W katedrze w Oviedo znajduje się święte sudarium (fot. portal tvp.info/Beata Sylwestrzak)

– 14 września każdego roku rozpoczynamy święto Przebaczenia. Przybywają tutaj pielgrzymki parafialne. Tego dnia odbywa się uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Dotyczy ono dwóch krzyży, które tutaj mamy – Aniołów (de los Angeles) i Zwycięstwa (de la Victoria) – mówił dla portalu tvp.info ks. José María Hevia Álvarez.



– Wyjmuje się wtedy święte sudarium i pokazuje się je ludowi – zaznaczył duchowny. Jak przekazał, dni obejmujące odpust Przebaczenia nawiązują do „pielgrzymowania prymitywnego do relikwii w Świętej Komnacie”. – W czasie odpustu 6-7 księży siada do konfesjonałów i nie przestajemy (spowiadać). To okazja, by skorzystać ze spowiedzi. Są dane, które mówią, że po 1400 roku na święto Przebaczenia przybyło 66 tys. osób. Kapłan wskazał, że w tym okresie przyjeżdża też wiele osób przed lub po odbyciu pielgrzymki szlakiem św. Jakuba.



Odpust Przebaczenia został zatwierdzony przez papieża Eugeniusza IV w 1438 roku; obowiązywał on w uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego oraz osiem dni przed lub po tym święcie. Papież Jan Paweł II w 1982 roku zatwierdził możliwość otrzymania odpustu zupełnego od 14 do 21 września.



Święto rozpoczęto mszą świętą, którą celebrował Nuncjusz Apostolski w Hiszpanii abp Bernardito Cleopas Auza. Purpurat zaznaczył, że w tym roku odpust zbiegł się z 1200 rocznicą katedry w Oviedo.



– Katedra jest znakiem magisterium, autorytetu pasterza Kościoła lub diecezji i znakiem jedności wierzących w tej samej wierze, co biskup; komunii z kolegium episkopalnym, z następcą św. Piotra – wyjaśniał abp Auza.





Zobacz także: Wierni w Paryżu modlą się przed relikwią korony cierniowej Chrystusa

Oviedo w Asturii (fot. portal tvp.info/Beata Sylwestrzak)

– Wystawiliśmy przed nami największą relikwię – chustę, w którą owinięto twarz Pana Jezusa podczas pochowania po zdjęciu z krzyża – najcenniejszy znak chrześcijaństwa – razem z całunem turyńskim. Z miłości naszego Pana dla nas wszystkich, który oddał swoje życie – zaznaczył Nuncjusz Apostolski w Hiszpanii.

Przypomniał też, że do tej katedry pielgrzymował papież Jan Paweł II 20 sierpnia 1989 roku. – Adorował święte sudarium i udał się przed krzyż Aniołów – wspominał.



Papież Polak mówił wtedy m.in. o wykorzystaniu talentów i trudnościach w pracy, z którymi trzeba się zmierzyć. – „Trud” nie jest czym innym jak wysiłkiem inteligencji i woli każdego człowieka, by uczynić swoim – dar, który jest ofiarowany za darmo przez Stwórcę i dziedzictwo, przekazywane przez kulturę – mówił w 1989 roku Jan Paweł II. Określił też, że „praca nie jest nigdy wprowadzeniem anonimowej siły, ale dynamicznym wyrażeniem kultury”.



– Praca nie musi ograniczać się na wystarczającej produkcji rzeczy w dziedzinie machiny społecznej, ale musi być przede wszystkim humanizacją natury i wzrostem człowieka w swoim człowieczeństwie – dodał papież Polak podczas pielgrzymki do Oviedo.



Już wcześniej w tym miesiącu ulice Oviedo były ozdobione iluminacjami m.in. na święto św. Mateusza. 21 września odbyła się m.in. uroczysta msza św. z udziałem tamtejszego arcybiskupa Jesúsa Sanz Montesa.



– Zawsze będziemy potrzebować święta jako pewnego rodzaju rozejmu, gdzie odłożymy na bok wiele codziennych trudności, które wiele razy wypełniają zmęczeniem i sennością sceptycyzm – mówił podczas homilii abp Montes.





Hiszpański arcybiskup podkreślił też wartość rodziny w kontekście trudów codzienności. – Każdy z nas wraca do domu każdego popołudnia, wskazując na rodzinę jako na tę przestrzeń, w której jesteśmy przyjęci z otwartymi ramionami. (…) Życzymy sobie i wracamy do tego życzenia, by nikt nie zniszczył rodziny w imię niczego ani nikogo; żeby życie było chronione na wszystkich jego etapach, a nie sprzedawane lub przemycane – podkreślił abp Montes.





Zobacz także: „Cud św. Januarego”. Krew patrona Neapolu upłynniła się

(fot. portal tvp.info/Beata Sylwestrzak)

13 października – w dniu, w który przypada 1200 rocznica konsekracji katedry w Oviedo – zostanie odprawiona msza święta w rycie mozarabskim, który przeważał na Półwyspie Iberyjskim między VI a XI wiekiem. Choć w zmienionej postaci to wciąż ryt ten jest obecny w Toledo i Salamance.



W rozmowie z portalem tvp.info ks. José Álvarez zwrócił uwagę na pewne szczegóły znajdujące się w retabulum przy ołtarzu w katedrze. – Na lewo, ostatni na dole jest św. Roch, patron chroniący od zarazy. Św. Roch znajduje się na nastawie ołtarzowym z 1512, a nie kanonizowano go aż do 1578 roku – zaznaczył kanonik. Jak wyjaśniał, retabulum wykonywano podczas pandemii, „która tutaj w mieście trwała do 1518 roku”.



Wskazał, że w retabulum znajduje się też figura innego patrona dotkniętych zarazą – św. Sebastiana. – Znamy też pewną sytuację, gdy zorganizowano procesję z sudarium przez miasto podczas pandemii – wskazał kapłan. Dodał, że „w książkach mówi się o ok. 14-15 zarazach w mieście”. Duchowny powiedział też, że w dzielnicy św. Łazarza „znajdowała się kaplica dedykowana św. Rochowi, gdzie sprowadzano zakażonych; a leczyli ich wolontariusze”.





Zobacz także: Kwietne dywany na 5 kontynentach z okazji Roku Jakubowego

W Oviedo rozpoczęło się pielgrzymowanie do Santiago de Compostela (fot. portal tvp.info/Beata Sylwestrzak)

Oviedo związane jest też ściśle z pielgrzymowaniem do Santiago de Compostela. To właśnie w tym mieście zaczyna się szlak pierwotny (camino primitivo), którym pielgrzymi od kilkunastu wieków zmierzają na pieszo do galicyjskiego miasta.

"El lienzo más preciado de la cristiandad, junto a la Santa Síndone de Turín, icono del amor del Señor por todos nosotros entregando su vida en el Calvario”, manifestó el Nuncio Apostólico en España, refiriéndose al #SantoSudario en la #CatedralDeOviedo #Perdonanza2021 pic.twitter.com/2IDUEEUBG4 — Arzobispado Oviedo (@ArchiOviedo) September 14, 2021

La Perdonanza 2021: D. Iván Rodríguez, portador del Santo Sudario de #Oviedohttps://t.co/ruBVDNV0qt pic.twitter.com/watruC1523 — Costaleros de Oviedo (@CostalerosdeOVD) September 8, 2021

El Nuncio Apostólico en España, Mons. Bernardito Cleopas Auza ha recordado hoy en la #CatedralDeOviedo que en ella se custodia “la más eximia reliquia: el Santo Sudario del Señor que envolvió Su rostro en el sepulcro tras el descendimiento de la Cruz". #Perdonanza2021 pic.twitter.com/z6JYz9ZU5a — Arzobispado Oviedo (@ArchiOviedo) September 14, 2021

Prensa: La pesada carga de la fe. El Santo Sudario de Oviedo está protegido por un estuche especial de 25 kilos#LaPerdonanza #oviedo #Asturias https://t.co/MnXVj3leaJ pic.twitter.com/d0RlKb6Yco — Costaleros de Oviedo (@CostalerosdeOVD) September 17, 2021

#AUDIO | "Hay muchas coincidencias entre la Sábana Santa de Turín y Santo Sudario de Oviedo"#LinternaIglesia17Shttps://t.co/xuXVLmSSsi — Religión COPE ﻥ (@religion_cope) September 18, 2021

Hoy es San Mateo, patrón de Oviedo. Da un gustazo tremendo salir del estudio del MIR y que la ciudad te reciba con un claro de sol y costumbres alegres �� pic.twitter.com/VN8xcOp3hl — Javier De Sande (@Javier_Sande) September 21, 2021

Hoy he estado en las fiestas de San Mateo en Oviedo. pic.twitter.com/aaT15r9Tjv — _~lee~_ (@leefrikiheavy) September 21, 2021

Miasto Oviedo na północy Hiszpanii (fot. portal tvp.info/Beata Sylwestrzak)



Katedra w Oviedo (fot. portal tvp.info/Beata Sylwestrzak)