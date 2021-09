Morawiecki: Tusk został okiwany przez mafie vatowskie. Zrobił exit do Brukseli, a potem Brexit

– Może Donald Tusk potrafi się kiwać na boisku, zdaje się więcej „haratał w gałę” niż rządził, ale został okiwany przez przestępców podatkowych - mówił na spotkaniu z mieszkańcami Przecławia (woj. podkarpackie) premier Mateusz Morawiecki. Wskazywał, że luka vatowska w tamtym czasie wynosiła od 30 do 40 mld zł rocznie. – Donald Tusk zrobił exit z Polski, z polskiej polityki do Brukseli, a potem zrobił Brexit – dodał szef rządu.

– Jak zrobił ten swój exit w 2014 r., jak uciekł do Brukseli, to przyznał się, że jest zielony w sprawach gospodarczych. Jednak my musimy wiedzieć, że i on, i Platforma Obywatelska, jest absolutnie, całkowicie zielona w sprawach mieszkańców małych i średnich miast – powiedział.



Wskazywał, że porównania inwestycji za czasów rządów PO-PSL i PiS „wypadają żenująco”. – Granda, to co się działo w tamtych czasach. Rzeczywiście musimy dbać o to, żeby nasza polityka gospodarcza, polityka społeczna trwały dalej – podkreślił.



– Po '89 r. mieliśmy nadzieję, na dekomunizację, a dostaliśmy deindustrializację. Mieliśmy nadzieję na deubekizację, a dostaliśmy degrengoladę moralną – dodał Morawiecki.



Przypomniał, że w sobotę obejrzał film Jana P. Matuszyńskiego „Żeby nie było śladów”, który opowiada o zabójstwie Grzegorza Przemyka. Według szefa rządu, „sądy III Rzeczypospolitej poprzez sztuczki, przedawnienia, przeciągania doprowadziły do tego, że sprawcy tej zbrodni nie zostali ukarani”.

Tusk, Rostowski, Kopacz, Budka i luka vatowska

– To jest hańba sądówi dlategomusi być naprawiany i będzie dalej reformowany przez nas – powiedział.Premier zwracał też uwagę na, która - jak mówił - została wygenerowana przez „Tuska i (Jacka) Rostowskiego, (Ewę) Kopacz i (Borysa) Budkę”.– Może Donald Tusk potrafi się kiwać na boisku, zdaje się więcej „haratał w gałę” niż rządził, przynajmniej jak wynika z bardzo wielu dokumentów, natomiast jedna rzecz jest najważniejsza - on został okiwany przez. Został okiwany przez przestępców podatkowych. Został ze swoją prawą ręką od finansów - ministrem Rostowskim całkowicie okiwany i nikomu wtedy nie było do śmiechu" - mówił premier.

Jak wskazał, luka vatowska wynosiła wówczas od 30 do 40 mld rocznie. Podkreślił, że to rząd PiS doprowadził do jej redukcji. – Stąd mamy pieniądze na politykę społeczną, na politykę inwestycyjną i ratowanie przedsiębiorców tarczą antykryzysową podczas COVID-19 – podkreślił Morawiecki.



Na koniec swojego przemówienia premier zwrócił się do młodych osób z prośbą, aby pojechali do małych miast, gdzie w latach 90-tych zamknięty został zakład pracy albo do wsi popegeerowskiej.



– Zapytajcie u źródła, jaką politykę prowadziła Platforma Obywatelska panów Tuska, Balcerowicza, Budki, Grodzkiego, Nitrasa, a jaką politykę prowadzimy my, warto się opierać o fakty – przekonywał.



