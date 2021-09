Finał dla Huberta. Hurkacz triumfuje w Metz

Hubert Hurkacz wygrał turniej ATP 250 na kortach twardych w Metz. W finale polski tenisista pokonał Hiszpana Pablo Carreno-Bustę 7:6(2), 6:3 i po raz czwarty mógł cieszyć się z singlowego triumfu w głównym cyklu.

Premierowa odsłona meczu miała wyrównany przebieg. Początek należał do tenisisty z Gijon, który dzięki dobremu serwisowi oraz przełamaniu podania Hurkacza, odskoczył na 1:3. Polak nie zamierzał składać broni i w ósmym gemie doprowadził do remisu (4:4). Od tego momentu trwała prawdziwa wymiana ciosów, a o wszystkim musiał zadecydować tie-break (6:6). W nim dominował już tylko jeden zawodnik. 24-latek z Wrocławia, głównie dzięki świetnym zagraniom z forhendu, wygrał 7:6(2) i tym samym objął prowadzenie w całym pojedynku.



Druga partia nie dostarczyła już tylu emocji, a to wszystko za sprawą znakomitej momentami postawy polskiego tenisisty. Carreno-Busta jedynie do stanu 2:3 dotrzymywał kroku naszemu reprezentantowi. Wówczas Hurkacz wrzucił wyższy bieg. Do końca seta nie dał już sobie odebrać choćby jednego gema i ostatecznie zwyciężył 6:3.



W efekcie wrocławianin po raz czwarty triumfował w turnieju zaliczanym do głównego cyklu. Wcześniej okazał się najlepszy w Winston-Salem (2019), Delray Beach (2021) i Miami (2021). Za wygraną na kortach w Metz Polak otrzyma 250 punktów do rankingu ATP i 41 tysięcy euro premii finansowej.

