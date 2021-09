Wybory w Niemczech. Chaos, brak kart do głosowania, korki z powodu maratonu

W kilku lokalach wyborczych w Berlinie zabrakło kart do głosowania. Oprócz wyborów do Bundestagu, w stolicy Niemiec odbywają się też wybory do tamtejszego landtagu (sejmu kraju związkowego). W centrum miasta trwa Maraton Berliński, który spowodował korki i trudności z dostarczeniem brakujących kart do głosowania.

Wybory w Niemczech. Kto zastąpi Merkel? O godzinie 8 rano otwarte zostały lokale wyborcze w RFN. Niemcy mogą oddawać swoje głosy w wyborach do Bundestagu do godziny 18. Nowy parlament... zobacz więcej

W RFN odbywają się od rana wybory parlamentarne. W Berlinie wybierani są też członkowie Izby Deputowanych, ponadto trwa referendum w sprawie nieruchomości.



„W dzień wyborów powszechnych coraz częściej pojawiają się doniesienia o nieprawidłowościach i opóźnieniach w lokalach wyborczych. Teraz panuje tu chaos. Trzy głosowania i Maraton Berliński razem, to się nie mogło udać. W konsekwencji tego zamieszania brakuje kart do głosowania – opisuje portal dziennika „Die Welt”.



Ponieważ wiele ulic Berlina, szczególnie w centrum, jest zamkniętych z powodu maratonu, wynikły trudności z dowozem brakujących kart do głosowania w kilku lokalach wyborczych.



O braku kart w wyborach federalnych poinformowały około godz. 15 dwa lokale w dzielnicy Wilmersdorf. Frekwencja w wyborach dopisuje, kolejki chętnych do głosowania rosną. „Rozważane jest przedłużenie głosowania”, które powinno zakończyć się o godz. 18 - pisze „Die Welt” i dodaje, że po brakujące karty urzędnicy pojechali do biura wyborczego na rowerach. Jak tylko karty dotrą do lokali, głosowanie będzie kontynuowane.

#wieszwiecej Polub nas

WahlChaos in Berlin.

Im Wahllokal Ustinov Schule in Charlottenburg sind die Wahlzettel ausgegangen! Ersatz kommt nicht durch wegen Berlin-Marathon! Unfassbar! pic.twitter.com/DhCTqPV1XE — Ulrich Deppendorf (@DeppendorfU) September 26, 2021

Das Chaos muss in ganz Berlin vorherrschen!! Wenn bis 18.00h. Nicht gewählt werden kann: Was heißt das für die Bundestagswahl und Berlin Wahl? Wiederholung der Beiden Wahlen ? — Ulrich Deppendorf (@DeppendorfU) September 26, 2021





źródło: pap

Ulrich Deppendorf, były dziennikarz telewizji ARD, napisał na Twitterze o podobnej sytuacji w dzielnicy Charlottenburg: "W lokalu wyborczym (...) w Charlottenburgu skończyły się karty do głosowania! Nowe nie mogą dotrzeć z powodu maratonu w Berlinie!”.W kolejnym wpisie Deppendorf zasugerował powtórzenie wyborów.Z kolei „Tagesspiegel” informuje, że w czterech innych lokalach wyborczych w Berlinie także trwa przerwa w głosowaniu, ponieważ skończyły się karty. „Nowe karty nie mogą dotrzeć z powodu maratonu, kolejki się wydłużają” – twierdzi portal gazety.Szef komisji wyborczej poinformował także o przypadkach braku kart w wyborach do Izby Deputowanych - tu braki wynikły z omyłkowego dostarczenia części kart do niewłaściwego okręgu. Ta sytuacja „nie miała jednak wpływu na wybory federalne” – podkreśla „Die Welt”.