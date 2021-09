Botoks - eliksir piękna XXI wieku #PolskaToWięcej

Botoks działa szybciej i skutecznej na zmarszczki niż kremy. Jeden zabieg może skutecznie rozprawić się z problemem kurzych łapek czy lwiej zmarszczki na czole. Należy jednak pamiętać o umiarkowaniu w dokonywaniu tego typu zabiegów. Zbyt duża ingerencja w nasz wygląd może doprowadzić do tragedii.

Już od najdawniejszych lat człowiek poszukiwał sposobu na zatrzymanie upływającego czasu. Maszyna do podróży w czasie, eliksir nieśmiertelności czy chociaż serum wiecznej młodości. Do tej pory nic takiego nie powstało, ale coraz większą popularnością cieszą się zabiegi medycyny estetycznej oraz botoks.



Botoks to nic innego jak jad kiełbasiany, inaczej toksyna botulinowa. Jest ona aplikowana na oczyszczoną i odtłuszczoną skórę za pomocą jednorazowej strzykawki z bardzo cienką igłą. Umożliwia to dotarcie substancji czynnej w ściśle określone miejsce. Dzięki temu działa ona tylko w obrębie tych mięśni, w które została podana. Zabieg trwa około 20 minut. Nie jest bolesny, więc nie wymaga znieczulenia. W przypadku dużej wrażliwości na ból może zostać podane znieczulenie miejscowe. Zabieg nie wymaga rekonwalescencji. Pierwsze efekty widoczne są po 2–3 dniach, jednak najlepiej widać je po upływie około 7-10 dni. Organizm wraz z upływem czasu przeciwdziała botoksowi, wytwarzając w ciągu następnych miesięcy nowe włókna nerwowe. Aby utrzymać efekty, zabieg po tym czasie trzeba powtórzyć. Najczęściej jest to wskazane po ok. 6 miesiącach od botoksu, jednak w dużej mierze zależy od indywidualnych predyspozycji organizmu. Gdy jednak pacjent nie zdecyduje się na powtórny botoks, skóra wraca do normalnej kondycji sprzed zabiegu i starzeje się zgodnie z procesami biologicznymi.

We wszystkim należy zachować zdrowy rozsądek

źródło: portal tvp.info

Niestety zbyt częste stosowanie zabiegów z botoksu może prowadzić do uzależnienia. Podobnie jak w zaburzeniach odżywiania, osoba dokonująca zbyt częstych ingerencji w swoim wyglądzie nie może dojść do momenty zadowolenia. Problem może dotknąć każdego. Wiele osób z pierwszych stron gazet jest nie do poznania po kilku wizytach w gabinecie medycyny estetycznej. Do problemu warto podejść na poważnie i w sytuacji w której cały czas wynajdujemy kolejne elementy naszego wyglądu, które chcemy poprawić należy udać się do specjalisty który pomoże nam znaleźć nasze wewnętrzne piękno i zaakceptować siebie.