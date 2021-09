Gwardia Cywilna rozbiła organizację „Stolarza”, czołowego narco z Kadyksu

Ponad rok Guardia Civil polowała na gangstera zwanego „El Carpintero”, uważanego za jednego z najważniejszych narco w prowincji Kadyks i Huelva. Udało się go namierzyć w Sanlúcar de Barrameda, gdzie większość czasu spędzał w wynajętym domu, który opuszczał w bagażniku samochodu. W czasie całej akcji zatrzymano jeszcze 41 podwładnych bossa i skonfiskowano 6,15 ton kg haszyszu, 10 pojazdów, 7 łodzi oraz 52 tys. euro w gotówce.

Zatrzymanie „El Carpintero” było zwieńczeniem ponad rocznej operacji przeciwko jego organizacji przestępczej. „Stolarz”, bo tak tłumaczy się jego przydomek, oficjalnie zajmował się produkcją mebli. Działalność ta miała być przykrywką i pralnią pieniędzy z prawdziwego jego zajęcia: przemytu i handlu haszyszem z Maroka.



Mężczyzna współpracował wcześniej z jedną z najbarwniejszych postaci hiszpańskiego półświatka - Abdellahem el Membri, znanym lepiej jako „Messi haszyszu”. Po pewnym czasie zaczął działać na własny rachunek. W ciągu dwóch lat „El Carpintero” stworzył w prowincjach Kadyks i Huelva bardzo dobrze zorganizowaną grupę, mającą swoich informatorów, zaopatrzeniowców w paliwo czy zaufanego w porcie w Kadyksie, a także osoby odpowiedzialne za ruch na morzu i lądzie.

Przemytnicy wypływali w umówiony rejon kilkoma łodziami rekreacyjnymi i motorowymi, po czym odbierali haszysz od dostawcy z Maroka.

Pół setki funkcjonariuszy na bossa

Specjalne pływaki miały ukryć bele z haszyszem przed dronami służb i załogami śmigłowców (fot. Guardia Civil)

„El Carpintero” ukrywał się w miejscowości Sanlúcar de Barrameda, stosując zaostrzone środki ochrony.. Na zewnątrz nosił ciemne okulary i czapki, które częściowo maskowały jego twarz.. W tym samym czasie zatrzymano także „porucznika” bossa – „El coquina de oro”, uważanego za bardzo obrotnego przemytnika narkotyków.Jednocześnie przeszukano 28 adresów w miastach Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Jerez i Puerto de Santa María. Znaleziono w nich gotówkę, dokumentację, narkotyki, materiały elektroniczne i komputerowe.. W małej zarejestrowanej stoczni jeden z aresztowanych przygotowywał łódź z włókna sztucznego, montując do niej fałszywe pływaki, aby ukrywać w nich haszysz w środku, tak by nie mogły go zobaczyć policyjne drony czy załogi śmigłowców.