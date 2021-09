Maratończycy pobiegli przez Warszawę. Najszybsi Shegumo i Andrzejczyk

Yared Shegumo i Monika Andrzejczak wygrali 43. Maraton Warszawski. Reprezentujący Polskę, a pochodzący z Etiopii Shegumo uzyskał czas 2:14.38. Andrzejczak pokonała dystans 42 km i 195 m w 2:31.11. Polacy zdobyli trzy medale w MŚ głuchych.

Shegumo, wicemistrz Europy z Zurychu (2014), po raz drugi został zwycięzcą Maratonu Warszawskiego. Poprzednio triumfował w 2013 roku. Wyprzedził Kenijczyka Boniface'a Nduvę – 2:18.04 i Krzysztofa Gosiewskiego (Zawisza Bydgoszcz) – 2:23.45.



Drugie miejsce wśród kobiet zajęła ubiegłoroczna zwyciężczyni Maratonu Warszawskiego Dominika Stelmach-Stawczyk (RH Athletics) – 2:41.47, a trzecia była Niemka Nela Alder-Baerens (2:53.41), która jednocześnie zdobyła złoty medal mistrzostw świata głuchych. Trzecie miejsce w tej kategorii zajęła Agata Kosztowny (3:10.07).



Wśród mężczyzn mistrzem świata głuchych został piąty w klasyfikacji open Czech Michal Stanovsky – 2:29.40. Pozostałe miejsca na podium MŚ zajęli Polacy – Tomasz Gawroński (2:33.58) i Rafał Nowak (2:34.30).





Jared Shegumo zwycięzcą Maratonu Warszawskiego

Shegumo był w niedzielę bezkonkurencyjny. Samodzielnie prowadził od połowy dystansu i pewnie wygrał. Po minięciu linii mety wyglądał jakby przebiegł najwyżej 10 km, a nie maraton. Mimo to przyznał, że czuje się zmęczony.

– Trochę się zmęczyłem. Trasa nie była taka łatwa, tym bardziej, że przez większą część dystansu biegłem samotnie. Gdzieś tak w połowie pytałem kolegów, czy ruszą ze mną, ale byli już zmęczeni i musiałem pobiec sam – mówił na mecie Shegumo, który przed trzema laty zmagał się z ciężką kontuzją i długo powracał do pełni sił.



38-letni Shegumo wygrał Maraton Warszawski po ośmioletniej przerwie. W 2013 roku uzyskał czas 2:10.34, który do tej pory jest jego rekordem życiowym. W niedzielę na mecie witały go dzieci – siedmioletni Aron i dziewięcioletnia Elroie.



Także Andrzejczak przyznała, że trasa sprawiła jej problemy. – Na początku biegło się fajnie, ale później zabrakło trochę sił. Ciężki był podbieg Belwederską, ale prawdziwy kryzys przeżyłam na 28. kilometrze. Na szczęście nie poddałam się – powiedziała na mecie.



– Jestem zadowolona ze zwycięstwa, a także z życiówki. Co prawda chciałam złamać 2:30, ale trochę zabrakło. Ale i tak się cieszę, bo wracam do biegania po długiej kontuzji. No i wspaniale było znowu rywalizować w biegu ulicznym. Bardzo mi tego brakował w czasie pandemii – dodała.