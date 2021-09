Minister Obrony: Podjąłem decyzję o utworzeniu kolejnych brygad WOT

– Dziś żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej niosą pomoc mieszkańcom terenów przygranicznych. Razem z żołnierzami wojsk operacyjnych dbają o to, żeby Polska była bezpieczna. Żeby ataki hybrydowe, którym poddawana jest nasza ojczyzna były nieskuteczne – mówił minister obrony Mariusz Błaszczak podczas obchodów święta WOT, które odbyły się w Warszawie na pl. Józefa Piłsudskiego - przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Szef MON wręczył sztandary pięciu brygadom i Centrum Szkolenia WOT. Jak wskazał, do formacji zgłosiło się już 30 tys. chętnych. – W związku z dużym zainteresowaniem służbą w WOT podjąłem decyzję o utworzeniu kolejnych brygad, a więc w Warszawie powstanie 18. Brygada WOT, 19. Nadbużańska i 20. Przemyska. Powstają też nowe bataliony, które również wspierają bardzo mocno system obronny RP – podkreślił Mariusz Błaszczak.



Święto Wojsk Obrony Terytorialnej obchodzone jest 27 września, w rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Centralne obchody święta odbyły się w Warszawie na pl. Józefa Piłsudskiego - przed Grobem Nieznanego Żołnierza.



Oprócz centralnych obchodów terytorialsi zapraszają też na wojskowe pikniki oraz towarzyszące im „WOT games”. To okazja do sportowej rywalizacji między innymi w dwóch kategoriach: rekrut i terytorials. Zawodnicy wykonują przysiady, pompki, bieg po tak zwanej kopercie albo ścigają się w worku lub biegać z dodatkowym obciążeniem. Zaplanowano też takie konkurencje, jak przetaczanie opony, przenoszenie worków z piaskiem, pchanie quada, skok w dal, podnoszenie ciężarków, rzut piłką lekarską oraz skłony tułowia.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info, IAR

Zawody zostaną zorganizowane w szesnastu lokalizacjach w całej Polsce, wszędzie tam gdzie działają brygady OT.Wojska Obrony Terytorialnej to najmłodsza formacja w siłach zbrojnych. Wojska powstały w 2017 roku i liczą obecnie ponad 30 tysięcy żołnierzy. Do zadań terytorialsów należą: udział w działaniach obronnych we współpracy z jednostkami operacyjnymi, wspieranie służb pozamilitarnych, prowadzenie samodzielnych zadań przeciwdywersyjnych i przeciwdesantowych, a także współpraca z jednostkami sojuszniczymi oraz wspieranie służby cywilnych w sytuacjach kryzysowych.