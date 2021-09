Premier Morawiecki: Nie zostawiamy samorządów samych sobie

Nie zostawiamy samorządów samych sobie, tworzymy programy, fundusze, bo wszystkich traktujemy równo; nasi poprzednicy w swojej polityce nie dostrzegali mniejszych miast, patrzyli tylko na wielkie metropolie – powiedział premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z mieszkańcami Przecławia.

Szef rządu ocenił, że dawne elity nie działały na rzecz wszystkich obywateli, tylko na rzecz bogatszych, lepiej rozwijających się i pomagały Zachodowi. Ale – zaznaczył – w za małym stopniu koncentrowały się na tworzeniu szans dla wszystkich Polaków, na tworzeniu miejsc pracy. Podkreślił jednocześnie, że na ten fakt uwagę zwrócił rząd PiS i stąd mamy najniższy poziom bezrobocia.



– Po 1989 roku wierzyliśmy w to, że językiem społecznym, politycznym, będzie język szacunku i wsparcia Polaków. Będzie polityka społeczna dla tych słabszych, tych którzy potrzebują pomocy, ale nie doczekaliśmy się tego – mówił Mateusz Morawiecki.



– Niestety, rządy liberałów, PO i innych ugrupowań, doprowadziły do zapaści. Do zapaści w wielu polskich miastach, miejscowościach takich jak Płońsk, Mielec, Przecław i dziesiątkach, setkach innych, bo taka była filozofia działania naszych poprzedników – przekonywał.



Jak dodał, „oni mówili zostawcie samorządy samym sobie” i ocenił, że była to polityka antysolidarnościowa. Pytał też uczestników spotkania kiedy było więcej inwestycji na drogi, żłobki, szpitale czy szkoły.



– My nie zostawiamy samorządów samych sobie. My tworzymy programy, fundusze, które są bezprecedensowymi funduszami w skali inwestycji w samorządach, zwłaszcza na terenach wiejskich, w małych miasteczkach, miastach, a także w metropoliach, bo wszystkich traktujemy równo – deklarował.



Dodał, że poprzednicy w swojej polityce gospodarczej nie dostrzegali mniejszych miast, patrzyli tylko na wielkie metropolie i to był „ten ich model polaryzacyjno-dyfuzyjny”. – I spolaryzowali, skierowali rozwój w stronę wielkich metropolii, ale nie było już tej dyfuzji, nie rozlewał się ten rozwój na resztę kraju – wskazał Morawiecki.

Szpitale zostaną

PAP, TVP Info

Premier skomentował także chęć likwidacji szpitali powiatowych. Przypomniał między innymi słowa marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, który opowiedział się za radykalnym zmniejszeniem, na wzór duński, liczbyw Polsce – z około tysiąca do 130.– Jak rozmawiam z ludźmi, to oni się boją, że Platforma chce zlikwidować setki szpitali powiatowych. Nie pozwólmy im na to! I my nie pozwolimy, jesteśmy gwarantem tego, że szpitale powiatowe, placówki zdrowia w powiatach pozostaną.– zapewnił Morawiecki.Szef rządu przypomniał też wypowiedź posła PO Sławomira Nitrasa, który podczas Campusu zastanawiał się, czy w przyszłości nie trzeba będzie „opiłować” katolików z „pewnych przywilejów”".– Jeden z najaktywniejszych posłów pana Tuska, czyli pan Nitras, pamiętacie co powiedział? Że trzeba katolików „opiłować”, bo jeszcze podniesiemy głowę i nie mogą na to pozwolić. Polityka antychrześcijańska w wykonaniu PO jest coraz bardziej widoczna; polityka zdejmowania krzyży i polityka pomijania katolików. To, co mówi pan Nitras to wstyd i granda – ocenił premier.– Nie możemy na to pozwolić. Nie możemy pozwolić na program Platformy Obywatelskiej, który chce zniszczyć polską tradycję, polską wiarę, zniszczyć polską kulturą – zapewnił.Byłej komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Elżbiecie Bieńkowskiej Morawiecki wytknął z kolei słowa o tym, że UE „nie ma teraz wyjścia i logicznie patrząc musi nałożyć dzienne kary finansowe albo wstrzymywać finansowanie” dla Polski w związku z nieprzestrzeganiem przez nasz kraj zasad praworządności.– I potem dodała, że to jest okropne, co ona mówi w odniesieniu do swojego kraju. Tak, pani komisarz, to jest okropne tak mówić o własnej ojczyźnie, tak źle życzyć własnej ojczyźnie, chcieć pozbawiać funduszy własną ojczyznę – stwierdził Morawiecki.. – Ale my nie damy się wypchnąć z Unii Europejskiej i nie damy się pozbawić naszej suwerenności. Tu jest nasz kraj i tutaj zostaniemy – podkreślił szef rządu.