Bieszczadzka Kolejka Leśna z rekordem w przewozie [WIDEO]

Koniec kalendarzowego lata nie zakończył kursowania Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Z powodu pandemii rozpoczęła sezon z dużym opóźnieniem ale nadrobiła straty i obrała kurs na kolejny rekord w przewozie turystów. Jest nadal oblegana, więc kursuje według letniego rozkładu jazdy. Kolejka ma 123 lata, ale w ostatnim ćwierćwieczu wydarzyło się to po raz pierwszy – informuje TVP3 Rzeszów.

W wakacyjnym szczycie, bieszczadzka ciuchcia przewoziła ponad 2 tysiące turystów dziennie. Kursuje z prędkością 15 kilometrów na godzinę na dwóch trasach: 9-kilometrowej do Balnicy i 5-kilometrowej do Dołżycy.



– Jesteśmy bardzo zadowoleni, bez żadnych incydentów, bezpiecznie, przewieźliśmy do tej pory ponad 150 tysięcy turystów no zmierzamy w kierunku takiego wyniku, który będzie chyba najlepszy w historii kolejki, tak że jesteśmy bardzo zadowoleni – mówi Mariusz Wermiński, prezes Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej





Rekord frekwencji

Mimo że sezon wakacyjny minął, Bieszczadzka Kolejka Leśna po raz pierwszy od 25 lat, nadal kursuje według letniego rozkładu jazdy. Ma to związek z tym, że chętnych na przejazdy nie brakuje i to niezależnie od pogody. Wąskotorówka już przebija rekord frekwencji turystów z 2019 roku w którym to przewiozła 157 tysięcy– Zgodnie z rozkładem jazdy, zaplanowaliśmy na miesiąc wrzesień i październik kursy właściwie codziennie za wyjątkiem poniedziałków, poniedziałek to taki czas na remonty w pozostałe dni zapraszamy na kolejkę liczymy na piękną pogodę i złotą polską jesień – dodaje Wermiński.. Gdy stało się to nieopłacalne, Lasy Państwowe użyczyły infrastrukturę kolejki fundacji. I tak od 25 lat, wąskotorówka z powodzeniem służy celom turystycznym.