Premier: Po poprzednikach odziedziczyliśmy deficyt budżetowy, ale i infrastrukturalny

W ramach promocji Polskiego Ładu premier Mateusz Morawiecki odwiedził Mielec na Podkarpaciu, gdzie po 12 latach przywrócono połączenie kolejowe do Dębicy. – Dworce są tą częścią życia społecznego, społeczno-gospodarczego, która jest ważna dla małych i średnich miejscowości. Trzeba mocno zaznaczyć, że po naszych poprzednikach odziedziczyliśmy nie tylko wielki deficyt budżetowy, ale i infrastrukturalny – mówił szef rządu.

– Aby wrócić do normalności, aby Polacy mogli pracować tam, gdzie się urodzili, kształcić się i zakładać rodziny, trzeba inwestować w infrastrukturę. I my to robimy – mówił Mateusz Morawiecki.



Szef rządu wskazał, że inwestycja w infrastrukturę to odbudowywanie szans. – Naszym podstawowym obowiązkiem jest odbudowywanie szans dla Polaków w miejscowościach takich jak Mielec czy Dębica, jest również to, aby pracy było jak najwięcej – wyjaśnił. – My dzisiaj wszystkie zaniedbania odbudowujemy i odtwarzamy, ale deficyt infrastrukturalny to dług, który nasi poprzednicy zaciągnęli na koszt przyszłych pokoleń. My inwestujemy w infrastrukturę, żeby Polacy mogli żyć w swoich małych ojczyznach – dodał.



Premier przedstawił skalę inwestycji w infrastrukturę kolejową. – To ponad 5,5 tys. km linii kolejowych już zmodernizowanych, to 60 odnowionych dworców i 200 w planach remontowych. Ta estetyczna wizytówka wielu miast, dzisiaj odzyskuje swój blask i piękno, a dworce są bardzo ważną częścią życia społecznego – zwrócił uwagę.

