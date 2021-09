Powstał latający mikrochip wielkości ziarnka piasku [WIDEO]

Wyposażony w trzy maleńkie skrzydełka mikrochip wielkości ziarnka piasku to najmniejsza zdolna do unoszenia się w powietrzu konstrukcja, jaką stworzył człowiek – informuje „Nature”.

Opracowane przez naukowców z Northwestern University mikrochipy nazwane „microfliers” mogą być unoszone przez wiatr podobnie jak wirujące nasiona niektórych roślin, na przykład klonu czy sosny. Bezpośrednią inspiracją były gwiaździste nasiona rośliny o łacińskiej nazwie Tristellateia. W przyszłości latające mikrochipy mogłyby zbierać dane o środowisku unosząc się w powietrzu, a po zakończeniu misji ulegać rozpadowi.



– Naszym celem było dodanie możliwości uskrzydlonego lotu do małych systemów elektronicznych, z myślą, że te możliwości pozwolą nam na dystrybucję wysoce funkcjonalnych, zminiaturyzowanych urządzeń do badania środowiska w celu monitorowania skażenia, nadzoru populacji lub śledzenia chorób – powiedział John Rogers, współautor badań.



Przypominający śmigło kształt mikrochipów oznacza, że spadają powoli i mogą lecieć z wiatrem, a to daje im dużo czasu na zebranie po drodze danych. Zdaniem twórców można je wyposażyć w zminiaturyzowane czujniki, anteny, a nawet układy pamięciowe.







– Uważamy, że pokonujemy naturę – powiedział Rogers. – Przynajmniej w wąskim sensie – Byliśmy w stanie zbudować struktury, które spadają z bardziej stabilnymi trajektoriami i wolniejszymi prędkościami końcowymi niż równoważne nasiona roślin – dodał.



Rogers i jego zespół pracują nad latającymi mikrochipami wykonanymi z materiałów, które będą rozpuszczać się w wodzie, co rozwiązałoby problem sprzątania śmieci elektronicznych.

