Wybory w Rosji. Nawet członkowie komisji mówią o fałszerstwach

Tydzień po zakończeniu wyborów parlamentarnych w Rosji, coraz więcej organizacji i ugrupowań żąda unieważnienia wyników i powtórzenia głosowania. Wybory za sfałszowane uznali między innymi niektórzy członkowie komisji wyborczych, część obserwatorów, działacze Stowarzyszenia Niezależnych Deputowanych oraz kierownictwo Komunistycznej Partia Federacji Rosyjskiej.

Wybory do Dumy Państwowej – izby niższej rosyjskiego parlamentu – według oficjalnych danych wygrała rządząca Partia Jedna Rosja, która zdobyła prawie 50 procent głosów. W ocenie Centralnej Komisji Wyborczej, w czasie głosowania doszło do nieprawidłowości, ale nie miały one wpływu na ogólny wynik wyborów.



Współpracownicy lidera opozycji Aleksieja Nawalnego tłumaczą, że sfałszowany został cały proces wyborczy – od rejestracji kandydatów poprzez kampanię, aż do samego liczenia głosów. Pod petycją Stowarzyszenia Niezależnych Deputowanych o unieważnienie wyborów podpisało się około 9 tysięcy osób.



W sobotę na ulicach Moskwy przeciwko fałszerstwom wyborczym protestowało kilkuset zwolenników partii komunistycznej.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR, PAP

W przeprowadzonych w ubiegłą niedzielę wyborach do Dumy Państwowej. Drugie miejsce zajęła Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej (KPRF), która zdobyła 19 proc. głosów. Około 7,5 procenta uzyskała populistyczno-nacjonalistyczna Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji (LDPR), dowodzona przez Władimira Żyrinowskiego. Partia Sprawiedliwa Rosja – Za Prawdę otrzymała około 7,4 procenta.Pięcioprocentowy próg wyborczy przekroczyła także partia Nowi Ludzie (5,3 proc.). Pojedyncze mandaty przypadną jeszcze niektórym partiom, których kandydaci zwyciężyli w okręgach jednomandatowych.