Zamiast kropli do oczu użyła kleju. Ten poparzył jej oko

Dramat w miejscowości Cachoeiro de Itapemirim w stanie Espírito (Brazylia). Silnie toksyczny klej skleił kobiecie oko. Wszystko przez to, że jej partner pomylił opakowania.

Regina Amorim leczy się z jaskry. Z tego powodu na co dzień przyjmuje specjalne krople do oczu. Ostatnio poprosiła swojego partnera, aby podał jej opakowanie, które znajdowało się w lodówce. Mężczyzna przez swoje roztargnienie pomylił jednak produkty i zamiast kropli do oczu wyciągnął klej.



Kobieta nie zauważyła tego błędu i wpuściła sobie do oka silnie toksyczną substancję. Poczuła ogromne pieczenie i ból. „Myślałam, że moje oko zaraz eksploduje” – powiedziała cytowana przez „The Mirror”.



Brazylijka natychmiast została przewieziona do szpitala. Jak się okazało, klej poparzył oko. Niestety pomimo szybko udzielonej pomocy medycznej, nadal istnieje ryzyko, że stan zdrowia kobiety ulegnie pogorszeniu, a wtedy może dojść nawet do utraty wzroku.



„Klej, który przykleił się do rzęs może utworzyć skorupę. Ta może ocierać się o rogówkę, powodując rozległe uszkodzenia. Jeśli jednak dojdzie go pogorszenia, utworzą się wrzody bakteryjne, co wiąże się ze zmianami i nieuchronnym ryzykiem perforacji i ślepoty – podkreśla lekarka Liana Tito.



