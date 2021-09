Tajwan: Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,7 nawiedziło wschodnią część wyspy

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,7 nawiedziło w niedzielę rano czasu lokalnego wschodnią część Tajwanu – poinformowało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC). Epicentrum wstrząsów znajdowało się 31 km od portowego miasta Hualian.

Hipocentrum wstrząsów znajdowało się na głębokości 45 km. EMCS początkowo oszacowało wstrząsy na 5, dopiero po jakimś czasie ogłosiło, że chodziło o wstrząsy o magnitudzie 5,7. W ocenie miejscowych służb geologicznych magnituda nie przekroczyła 5.



Trzęsienie było odczuwalne w Hualian oraz w mieście Yilan na wschodnim wybrzeżu. Nie ma żadnych informacji o ofiarach czy poważniejszych stratach materialnych. Nie wydano też ostrzeżenia przed tsunami.



To kolejne z trzęsień, jakie w tym roku nawiedza Tajwan. 18 kwietnia miały tam dwa trzęsienia o mgnitudzie 5,8 i 6,2, które nastąpiły w odstępie kilku minut. Epicentrum trzęsień również znajdowało się na południe od miasta Hualian.



Tajwan położony jest w pobliżu styku dwóch płyt tektonicznych i dlatego trzęsienia ziemi w tym wyspiarskim państwie nie należą do rzadkości. We wrześniu 1999 roku trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,3 pochłonęło tam ponad 2400 ofiar śmiertelnych. W 2018 roku w wyniku trzęsienia o magnitudzie 6,4 w Hualian zginęło 17 osób.