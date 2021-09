Katastrofa kolejowa w USA. Są ofiary

W katastrofie kolejowej, do jakiej doszło w sobotę o godz. 16 czasu miejscowego (godz. 23 w Polsce) koło Joplin w stanie Montana, trzy osoby zginęły, a wiele osób odniosło rany. Kilkunastu pasażerów trafiło do szpitala, pozostałych ewakuowano – podaje agencja Reutera.

Pociąg „The Empire Builder” (Budowniczy Imperium) jadący z Seattle do Chicago wypadł z torów w pobliżu miejscowości Joplin w hrabstwie Liberty, około 48 km od granicy z Kanadą. Z torów wypadło w sumie pięć wagonów.



W katastrofie zginęły trzy osoby – przekazał szeryf hrabstwa Liberty.



Połączenie na trasie Chicago-Seattle (3550 km) funkcjonuje od 1925 r. Przez długi czas było główną linią wśród połączeń wykorzystujących Wielką Północną Drogę Kolejową. Podróż z Chicago do Seattle zajmuje łącznie 48 godzin. Połączenie jest obecnie wykorzystywane jako atrakcja turystyczna.





Multiple injuries and at least three fatalities were reported after a train derailed near Joplin, Montana, on Saturday evening. Five train cars were derailed with approximately 147 passengers and 13 crew members onboard. pic.twitter.com/UTft3F9m3K