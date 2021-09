Matczak zerwał współpracę z „TP”, w którym i tak nie publikował

Prof. Marcin Matczak ogłosił, że zrywa współpracę z „Tygodnikiem Powszechnym”. Jako przyczynę wskazał felieton zamieszczony na łamach tego pisma, w którym został skrytykowany. Tymczasem prawnik od dwóch lat nie publikuje w „TP”, natomiast jego teksty można znaleźć w „Gazecie Wyborczej”.

Prof. Marcin Matczak jest ojcem rapera Maty i autorem książki „Jak wychować rapera. Bezradnik”. Felietonista „Tygodnika Powszechnego” Jacek Podsiadło ocenił w artykule „Rapcio i ojcio”, że książka ta jest źle napisana, a autora nazwał „prawnikiem – celebrytą”. Krytycznie odniósł się również do twórczości Maty.



Podsiadło dodał, że nie rozumie, dlaczego prawnik katolik staje w obronie patologicznego stylu życia, któremu hołduje jego syn.



Prof. Marcin Matczak twierdzi, że chciał odpowiedzieć na tę krytykę, jednak redakcja odmówiła mu publikacji polemicznego tekstu. Opisał więc sprawę na Facebooku. „Po tym, co się stało, nie sądzę, aby kiedyś poprosili mnie Państwo o jakiś tekst, ale jeśli tak się stanie, odmówię. Nie chcę być częścią przedsięwzięcia, które powszechne jest tylko z nazwy” – napisał, zwracając się do redakcji tygodnika.





Redakcja odpiera zarzuty

źródło: salon24.pl

Do zarzutów odniósł się Piotr Mucharski, redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”. Wyjaśnił, że redakcja nie publikuje polemik z felietonami ani z recenzjami.Mucharski wyjaśnił też kolejną kwestię. – Autor nie może też zrywać z nami współpracy, ponieważ– powiedział.