Kara za Turów. „Nadzwyczajną władzę w UE mają osoby bez mandatu demokratycznego”

– Unia Europejska jest systemem instytucji, które coraz bardziej się patologizują – ocenił europoseł Prawa i Sprawiedliwości prof. Ryszard Legutko odnosząc się do decyzji wiceprezes TSUE Rosario Silvy de Lapuerty. Rozpatrując odwołanie Polski od jej wcześniejszej decyzji o zamknięciu kopalni w Turowie nakazała płacenie 500 tysięcy euro dziennie na rzecz Komisji Europejskiej za utrzymanie pracy kopalni. Warto dodać, że ten środek zapobiegawczy został wydany nie do wyroku TSUE, ale postanowienia wydanego przez Rosarię Silvę de Lapuerty.

Ryszard Legutko w rozmowie z Polskim Radiem 24 zwrócił uwagę braku mandatu demokratycznego ważnych instytucji unijnych.



– Źle dzieje się w Unii Europejskiej, ponieważ nadzwyczajną władzę mają osoby czy instytucje, które specjalnego mandatu demokratycznego nie mają: Komisja Europejska – to jest przykład – jacyś komisarze, którzy zostali zrzuceni na spadochronach przez swoje rządy, wydają decyzje i odnoszą się z pozycji wyższości wobec demokratycznych instytucji państw członkowskich – mówił eurodeputowany.



Według Czechów wydobycie węgla z kopalni w Turowie – jednej z wielu w okolicy, ale jedynej na terenie Polski – ma rzekomo negatywny wpływ na środowisko i doprowadza do obniżania się poziomu wód gruntowych. W stosunku do pozostałych kopalni – na terytorium Czech i Niemiec – nie podniesiono takich zarzutów.



Czesi złożyli w tej sprawie pozew przeciw Polsce do TSUE. Unijny sąd nie rozpatrzył jeszcze sprawy, ale zażądał „tymczasowego” zaprzestania wydobycia węgla. Realizacja tego żądania oznaczałoby faktyczne zakończenie pracy kopalni i elektrowni zapewniającej pokrycie 7 proc. polskiego zapotrzebowania na energię, co spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego kraju i wielotysięczne bezrobocie.

Wiceprezes TSUE, związana z kierowaną przez Donalda Tuska Europejską Partią Ludową hiszpańska polityk Rosario Silva de Lapuerta, nakazała Polsce płacić na rzecz KE karę w wysokości 500 tys. euro za każdy dzień wydobycia węgla w Turowie.Od połowy czerwca trwają negocjacje w sprawie dalszej działalności kopalni, a ewentualne porozumienie ma doprowadzić do wycofania przez Czechy pozwu przeciwko Polsce.