Toksyczny pył z wulkanu. Czy dotrze do Polski? [WIDEO]

Popiół ze znajdującego się na wyspie La Palma wulkanu Cumbre Vieja dotarł na sąsiednie wyspy, usytuowane w należącym do Hiszpanii archipelagu Wysp Kanaryjskich. Tymczasowo zamknięto lotniska na wyspach La Gomera i Teneryfa. – Kompletnie zniszczone są dwie drogi, komunikacja na La Palmie jest bardzo skomplikowana – powiedziała dla TVP Info mieszkająca na wyspie Polka Karolina Bazydło. O tym czy pył zawierajcy związki siarki dotrze nad Polskę zadecyduje wysokość na jaką zostanie wyrzucony przez wulkan oraz kierunek wiatru. Jak twierdzi prof. Jerzy Żaba z Uniwersytetu Śląskiego chmura toksycznego pyłu może jutro dotrzeć do Polski.

Jak poinformowała odpowiedzialna za obsługę hiszpańskich lotnisk spółka Aena, w sobotę przez kilka godzin nie pracowały dwa porty lotnicze, na Teneryfie oraz na La Gomerze. Wskazano, że tymczasowy paraliż wynikał m.in. z zawieszenia lotów przez kilka linii lotniczych.



Jednym z przewoźników, który zawiesił tymczasowo loty na La Gomerę oraz lotniska Teneryfa Północ i Teneryfa Południe, są kanaryjskie linie lotnicze Binter. W sobotnie popołudnie, jak podała Aena, przywrócono już ruch na tych lotniskach.



W dalszym ciągu nie funkcjonowało natomiast lotnisko na wyspie La Palma z powodu unoszących się w powietrzu dymów wulkanicznych. Na terenie portu lotniczego trwa usuwanie popiołów.

Nowe źródła lawy

Kanaryjska obrona cywilna podała w sobotę, że choć od piątkowego wieczora na Cumbre Vieja pojawiły się dwa nowe źródła lawy, to intensywność erupcji wulkanu zmalała.w związku z nagromadzeniem na ulicach wyspy popiołu wulkanicznego. Jego poziom przekracza już kilka centymetrów.

Mieszkanka La Palmy o sytuacji na wyspie

Chuma pyłu siarkowego nad Polską?

O tym, jak wygląda sytuacja na miejscu, opowiedziała dla TVP Info Karolina Bazydło, Polka mieszkająca na wyspie La Palma.– Kompletnie zniszczone są dwie drogi, komunikacja na wyspie jest bardzo skomplikowana. Po pyle wulkanicznym jeździ się trudno, a jak jeszcze poleje deszcz, może to być niebezpieczne. Wokół wulkanu wszystko jest zamknięte, nie można się zbliżyć. (…) Dla osób mieszkających blisko i pył, i możliwość, że powstanie kolejna rzeka lawy, że te, które już są się rozszerzą, to jest to, czego się tutaj wszyscy boją – powiedziała.Aktywność wulkanu ciągle się nasila. Powstają nowe pęknięcia i szczeliny. Z krateru wyrzucane są kłęby toksycznego pyłu zawierającego dwutlenek siarki, który w wyniku utleniania się przechodzi w trójtlenek i łącząc się z wodą powoduje powstanie kwasu siarkowego. Spadając z deszczem określanym jako kwaśny skaża glebę, zabija organiamy i powoduje choroby płuc. Jak twierdzi prof. Jerzy Żaba z Uniwersytetu Śląskiego ta chmura toksycznego pyłu może jutro dotrzeć do Polski.Sytuację na bierząco monitoruje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Centralne Biuro Prognoz Lotniczych IMGW.