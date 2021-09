Miały być „ośmiorniczki PiS”, wyszedł kolejny kapiszon. Wyciekła… prawda o „kolacji Dworczyka”

Sfinansowane z dobrowolnych składek spotkanie z wyborcami i działaczami – prawdopodobnie około 100 lub więcej osób – to kolejny pretekst dla opozycji i sympatyzujących z nią mediów do atakowania Zjednoczonej Prawicy. Jego koszt, nieco ponad 4 tys. zł, to rzekomo cena posiłku spożytego przez szefa KPRM Michała Dworczyka. Prawda – o wydarzeniu, które miało miejsce zresztą w 2019 r. – okazała się zupełnie inna.

„Ośmiorniczki PiS. Oni niczym się różnią od poprzedników” – alarmuje na swoim portalu Konfederacja, co „nie różni się” zbytnio od komentarzy takich jak ten opublikowany przez senatora PO, Krzysztofa Brejzę.

Kolacja za cenę 86 kg ośmiorniczek. Czuwaj! https://t.co/bm7TmFIv2Q — Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) September 24, 2021

Wyciekły kompromitujące zdjęcia z kolacji @michaldworczyk w wąskim gronie! https://t.co/CwxoAIrwqx — Radosław Fogiel (@radekfogiel) September 25, 2021

Po czym wszystkie faktury trafiają do sprawozdania finansowego partii, które następnie zatwierdza PKW. Naprawdę trudno zarzucić brak przejrzystości. — Radosław Fogiel (@radekfogiel) September 25, 2021

Chodzi o rachunek na 4320 zł za usługę, którą opozycja i związane z nią media nazwały „kolacją Dworczyka” sugerując, że za równowartość średniej pensji netto szef KPRM spożył, sam lub w wąskim gronie, pojedynczy posiłek. Prawda – o wydarzeniu, które miało miejsce zresztą w 2019 r. – okazała się zupełnie inna. Sprawę wyjaśnił tweet dolnośląskiego działacza PiS i wicemarszałka województwa, Marcina Gwoździa. Liczba osób na zdjęciach sugeruje, że uczestników spotkania mogła być nawet setka.Fakt, że rachunek za imprezę wystawiono Prawu i Sprawiedliwości, które zgodnie z prawem otrzymuje subwencje budżetowe, posłużył za pretekst do oskarżania o finansowanie jej – lub „kolacji Dworczyka” – z publicznych pieniędzy. Gwóźdź i wicerzecznik PiS Radosław Fogiel tłumaczył, że pieniądze z dobrowolnych składek zostały przekazane na konto partii i z niego opłacono fakturę – a więc subwencja nie została uszczuplona.