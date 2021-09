„Zawołani po imieniu” – spotkanie rodzin osób zamordowanych za pomoc Żydom [WIDEO]

Rodziny osób pomordowanych za pomoc Żydom spotkały się w Warszawie na II Zjeździe Rodzin „Zawołanych po imieniu”. Zjazd ma integrować społeczność i przypominać o tragicznych wydarzeniach z czasów niemieckiej okupacji w Polsce. O śmierci ojca opowiedziała w rozmowie z TVP Info jedna z uczestniczek spotkania, Cecylia Tomczyk. Za ukrywanie Żydów Niemcy „bili go, katowali, a potem zastrzelili”.

Z kolei Sylwin Kamiński, którego dziadkowie zostali zamordowani przez hitlerowców za przekazanie chleba Żydom podkreślał, że bardzo ważne jest przypominanie tych rodzinnych historii. Dodał, że dziadek, który był piekarzem, wielokrotnie przekazywał chleb Żydom ukrywającym się w lesie.



Gdy dowiedzieli się o tym Niemcy, został zabity na miejscu, a kolejni członkowie rodziny zginęli w późniejszym czasie. Zabici nie mogli mieć normalnego pogrzebu, a pełniej rehabilitacji rodzina doczekała się dopiero w ostatnich latach.



Matka Anny Radwańskiej zginęła w obozie koncentracyjnym, do którego trafiła za pomoc Żydom. Do dziś pani Anna pamięta, jak ostatni raz widziała matkę, którą zabrali niemieccy żołnierze po odkryciu, że udzielała pomocy Żydówce i jej nastoletniemu synowi. – To był koniec mojego dzieciństwa – wspominała.





„Chodziło o to, żeby była widownia”

Z reporterem TVP Info rozmawiała Cecylia Tomczyk, której ojciec został zamordowany przez Niemców za ukrywanie Żydów. – Bili go, katowali, a potem zastrzelili. (…) Dzieci nie powinny tego oglądać. A o to chodziło, żeby była widownia, nawet sąsiedzi musieli być, żeby widzieli, co im grozi – mówiła.podkreślił, że należy przypominać, w jak trudnej sytuacji znaleźli się Polacy i Żydzi podczas okupacji i jak wielu z nich wykazało się bohaterstwem.– Ci ludzie sami z siebie zasługują na naszą pamięć, dokonali wielkiego czynu i heroizmu. Niemiecka polityka okupacyjna powodowała, że tego rodzaju decyzje były wielkim wyzwaniem moralnym, którego nie sposób oczekiwać od każdego człowieka – zaznaczył dyrektor Instytutu Pileckiego.Zjazd ma integrować społeczność rodzin, które przeżyły tragedię, i przypominać o wydarzeniach z czasów niemieckiej okupacji w Polsce.Rodziny będą brać udział w warsztatach na temat traumy związanej z odpowiedzialnością zbiorową. Spotkali się też z parlamentarzystami i obejrzeli wystawę o projekcie upamiętniania rodzin zamordowanych za pomoc Żydom.