Powstaniec Warszawski Henryk Filipski ps. „Jeremi” nie żyje

W wieku 102 lat zmarł pułkownik Henryk Filipski ps. „Jeremi”, powstaniec warszawski. Od lat 90. był zaangażowany w społeczną działalność na rzecz upamiętnienia polskich bohaterów.

Od początku niemieckiej okupacji działał najpierw w Narodowej Organizacji Wojskowej, później w Narodowych Siłach Zbrojnych.



W Powstaniu Warszawskim brał udział w stopniu podchorążego Korpusu Bezpieczeństwa I Obwodu Śródmieście Północne. 5 sierpnia został poważnie ranny w czasie zaciętych walk o Dworzec Główny i hotel Victoria.



W latach 1948-1953 był więziony przez komunistyczne władze i torturowany, następnie inwigilowany z przerwami do 1989 roku.



Po wypędzeniu z Warszawy, wraz rodzicami trafił do obozu Dulag 121. Z Pruszkowa cała rodzina została przewieziona na roboty przymusowe do niemieckiej miejscowości Borken.

Od lat 90. był zaangażowany w społeczną działalność na rzecz upamiętnienia bohaterów Powstania Warszawskiego, Żołnierzy Niezłomnych i ofiar Zbrodni Katyńskiej.