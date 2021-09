Wałęsa przegrał z Cenckiewiczem. Historyk wygrał, ale rozważa odwołanie. Dlaczego?

Szef Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cenckiewicz wygrał proces z Lechem Wałęsą o ochronę dóbr osobistych. Choć nie kryje zadowolenia z decyzji sądu w Warszawie, który nakazał byłemu prezydentowi przeproszenie historyka, to Cenckiewicz z częścią wyroku się jednak nie zgadza i rozważa odwołanie. W opublikowanym w sobotę oświadczeniu wyjaśnia, dlaczego.

Byłego prezydenta i byłego szefa Solidarności historyk pozwał do sądu dwa lata temu. Zażądał, by Wałęsa zaprzestał rozpowszechniania nieprawdziwych wypowiedzi, iż historyk sfałszował dokumenty dotyczące tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie „Bolek”. Wałęsa, który wciąż zaprzecza swojej współpracy z SB, zarzuty takie formułował wielokrotnie m.in. w mediach społecznościowych.



W sobotę Sławomir Cenckiewicz wydał oświadczenie, w którym zaznacza m.in., że przeprosiny mają zostać opublikowane przez Wałęsę przez okres jednego miesiąca na kontach byłego prezydenta w mediach społecznościowych i ma być zawarta w nim informacja o przegranym procesie.



Podkreślił, iż powyższe rozstrzygnięcia przyjmuje z satysfakcją. „Nie mogły być zresztą inne, biorąc pod uwagę skalę absurdalności zarzutów, jakie pod moim adresem formułował i w dalszym ciągu formułuje Pan Lech Wałęsa. Odnotowuję przy tym, że Sąd Okręgowy w Warszawie w ustnych motywach swojego orzeczenia, wyraźnie wskazał, że w toku procesu Pan Lech Wałęsa nie przedstawił żadnego dowodu, z którego wynikałoby, że jego zarzuty są prawdziwe. Sąd uznał, że Pan Lech Wałęsa posługiwał się wobec mnie insynuacjami, a jego zachowanie było bezprawne” – zaznaczył historyk w oświadczeniu opublikowanym przez portal dorzeczy.pl.

Cenckiewicz za niezrozumiałą uznaje jednak część wyroku – warszawski Sąd Okręgowy oddalił bowiem jego żądanie nakazania Wałęsie zapłaty 30 tys. zł na rzecz Fundacji im. O. Damiana de Veuster. Jak czytamy,uznała, że stopień winy Wałęsy „jest w pewien sposób usprawiedliwiony jego wzburzeniem, wynikającym z tego, że w jego mniemaniu niszczy się jego »dokonania«”.

Historyk przypomina przy tym m.in. skandaliczne słowa byłego prezydenta, który publicznie na sali sądowej groził mu, że „będzie wisiał”, na co prowadząca rozprawę sędzia reagowała dopiero po stanowczym proteście pełnomocnika oskarżyciela. „Okoliczność ta także powinna rzutować na tę część rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego” – podkreślił Cenckiewicz.



W oświadczeniu konstatuje, że skoro Wałęsa przegrał, to powinien także ponieść koszty procesu – choć tego sąd nie orzekł. Cenckiewicz poinformował, że w tej sytuacji zwrócił się do swego prawnika, adw. Pawła Zielińskiego o złożenie wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia piątkowego wyroku.

2 historie/2 wyroki:



1. podaję na TT mema o Nitrasie - wyrok: 5 tys. zł na cel społeczny+przeprosiny+zwrot kosztów procesowych



2. Wałęsa mówi, że sfałszowałem kilkaset dokumentów i umieściłem w mieszkaniu Kiszczaka - wyrok: przeprosiny na swoim FB i TT i zero kar finansowych :) — Sławomir Cenckiewicz (@Cenckiewicz) September 24, 2021

Agenturalna historia „Bolka”

Sprawa agenturalnej przeszłości byłego przywódcy Solidarności i prezydenta Polski jest przedmiotem debaty publicznej od kilku dekad. Lech Wałęsa zdecydowanie zaprzecza, żeby kiedykolwiek współpracował z tajnymi służbami PRL. Podejmuje w tej sprawie także kroki prawne.