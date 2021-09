„Wspólnie zadbajmy o nasze lasy”. Para prezydencka zachęca do udziału w akcji [WIDEO]

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą zachęcają do udziału w kolejnej edycji akcji sadzenia drzew – sadziMY. Wspólnie zadbajmy o nasze lasy, bądźmy razem 1 października – mówi para prezydencka na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

„Wspólnie zadbajmy o nasze lasy! Zapraszamy Państwa do udziału w akcji Pary Prezydenckiej SadziMY. Bądźmy razem 1 października!” – napisała w sobotę na Twitterze prezydencka kancelaria. Do wpisu dołączono też krótkie nagranie zachęcające do udziału w akcji sadzenia drzew.

🌲🌳 Wspólnie zadbajmy o nasze lasy! Zapraszamy Państwa do udziału w akcji Pary Prezydenckiej #SadziMY. Bądźmy razem 1 października! @LPanstwowe pic.twitter.com/pTS7pT1NE5 — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) September 25, 2021

źródło: PAP, TWITTER

Akcja SadziMY została zainaugurowana w 2019 r. przez prezydenta Dudę w odpowiedzi na zniszczenia dokonane przez huragan 100-lecia, który wystąpił na terenie Polski w 2017 roku. Huragan był największym takim kataklizmem w 95-letniej historii Lasów Państwowych . W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. nawałnice połamały i wywróciły miliony drzew na powierzchni ok. 70 tys. ha w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, Kujawy po Kaszuby.