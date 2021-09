Szef Ryanair wściekły na Polskę. W całym sporze chodzi o... 2 euro?

Michael O’Leary, szef linii lotniczych Ryanar, zarzucił polskiemu rządowi, że „marnuje 30 mld złotych” na CPK, które uważa za „lotnisko w szczerym polu”. O’Leary chce, by koszty opłat lotniskowych ponoszone przez linie lotnicze przerzucić na... polskich podatników i domaga się interwencji premiera Mateusza Morawieckiego. Argumentuje przy tym, że Ryanair nie udźwignie większych kosztów i obciąży nimi klientów. „Na złodzieju czapka gore” – odpowiada ostro prezesowi tanich linii szef CPK Mikołaj Wild.

Rynek lotniczy wciąż podnosi się po pandemii. Wiadomo już jednak, że nie uniknie przy tym rosnących kosztów – czego nie ukrywa choćby Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. To ona zarządza ruchem na polskim niebie.





PAŻP zapowiada podwyżki. Dlaczego?

O’Leary szuka korzyści w polskim budżecie

PAŻP nie bierze przy tym pieniędzy z budżetu, a utrzymuje się wyłącznie z własnych przychodów – pobiera dwie opłaty związane z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej w Polsce. Są nimi: opłata terminalowa, czyli stawka pobierana przez PAŻP za obsługę samolotów podczas startu i lądowania na każdym lotnisku, oraz opłata trasowa pobierana za każdy lot samolotu w przestrzeni powietrznej kontrolowanej przez służby kontroli ruchu lotniczego.I tak od nowego roku. W przedłożonej propozycji zaproponowano podwyższenie też opłaty terminalowej (dotyczy pojedynczej operacji lotniczej): dla Lotniska Chopina z 343,08 zł do 524,58 zł, a dla Portów Lotniczych Regionalnych z 791,12 zł do 1347,76 zł.Przeciwko temu w liście do premiera Mateusza Morawieckiego w połowie września, narzekając na skalę podwyżek. „Linie lotnicze nie będą w stanie ponieść wyższych kosztów, w efekcie pasażerowie z Polski będą musieli się liczyć z podwyżką cen biletów. To z kolei zagrozi rentowności wielu tras lotniczych (…) czego rezultatem będzie utrata łączności, miejsc pracy i towarzyszących temu ekonomicznych korzyści” – argumentował szef tanich linii.

Serwis spidersweb.pl zauważał wówczas, że O’Leary nie wspomina przy tym jednak o tym, co działo się, gdy mimo rekordowego ruchu lotniczego. Portal dodawał, że

Bo głównie tego dotyczy propozycja prezesa tanich linii – Michael O’Leary przed kilkoma dniami w Warszawie rzucił pomysł, by polski rząd przekazał 5 mld złotych do PAŻP, by ta „nie musiała podnosić opłat na lotniskach”, przez co ceny biletów nie będą musiały iść w górę. Trudno odmówić temu biznesowej logiki – odradzające się po pandemii tanie loty nadal pozostaną maksymalnie atrakcyjne cenowo, zgarniając gros rynku lotniczego, a dodatkowymi kosztami obarczeni będą nie tyle odbiorcy usługi – klienci – co wszyscy Polacy.





Ryanair straszy podwyżkami. Chodzi o... 10 zł

Warto odnotować też, o jakiej skali podwyżek cen biletów mowa. Na konferencji w warszawskim Novotelu obok szefa Ryanaira głos zabierał m.in. członek zarządu linii Juliusz Komorek. Relacjonująca spotkanie– A to już dużo, jeśli leci cała rodzina i pomnoży się to przez cztery w obu kierunkach – argumentował Komorek. Czy jednak owe

Na wspomnianych 5 mld od polskich podatników mających zahamować podwyżki kosztów operacyjnych bardzo zależy O’Leary’emu. Do tego stopnia, że szef Ryanaira zaczął sam szukać tych pieniędzy w polskim budżecie. I znalazł w... funduszach na budowę lotniska w Radomiu, które nazwał „najgłupszym pomysłem w historii Polski”.



Przyrównał je przy tym do „sowieckiego planowania” i ocenił, że Polska powinna skupić się na rozbudowie dwóch lotnisk: Chopina i portu w Modlinie – te ostatnie zresztą w całości obsługuje jedynie Ryanaira, z ogromnymi korzyściami dla lotniczego giganta.



Szef linii atakuje przy tym projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego – uważa, że zaplanowane koszty w wysokości 30 mld złotych są równie dobrze przemyślane „jak inwestycja w Bitcoina”.





Prezes CPK odpowiada na zarzuty

Na złodzieju czapka gore. @STH_Poland⁩ w odróżnieniu od Ryanair nie uzyskał nigdy nielegalnej pomocy publicznej. Zamiast rezygnacji z #CPK polscy podatnicy powinni zaoszczędzić, rezygnując z dotowania lotów Ryanair z portów regionalnych. https://t.co/2mSg7swB4q — Mikołaj Wild (@MikolajWild) September 24, 2021

Zaangażowana komunikacja na Twitterze

2️⃣Te miliardy mogłyby pomóc sfinansować straty PAŻPu w związku z Covid lub zostać wydane na polskie szkoły, szpitale, nauczycieli i pielęgniarki. Ryanair nie otrzymał ani złotówki od polskiego rządu ani od polskich podatników, podczas gdy CPK marnuje miliardy złotych. — Ryanair (@Ryanair) September 24, 2021

Ryanair Sun i 9 mln pomocy publicznej

Jego słowa spotkały się ze zdecydowaną odpowiedzią prezesa spółki CPK. „Na złodzieju czapka gore. CPK⁩ w odróżnieniu od Ryanair nie uzyskał nigdy nielegalnej pomocy publicznej. Zamiast rezygnacji z CPK polscy podatnicy powinni zaoszczędzić, rezygnując z dotowania lotów Ryanair z portów regionalnych” – ocenił Mikołaj Wild.W dyskusję w zaskakującej formule – przypominającej raczej politycznie zaangażowaną komunikację – włączyło się oficjalne konto Ryanaira na Twitterze, pisząc o CPK jako „zamku na piasku” i wyliczaniu, że „miliardy mogły zostać wydane na polskie szkoły, szpitale, nauczycielki i pielęgniarki”. Populistyczny wywód administratorzy konta zakończyli zdaniem, że „Ryanair nigdy nie otrzymał ani złotówki od polskiego rządu ani od polskich podatników”. Czy to prawda?Nie do końca. Co prawda wraz z początkiem 2019 roku spółka Ryanair DAC wycofała się z Polski, a jej usługi przejęła spółka Warsaw Aviation. Wszystkie bazy nad Wisłą przejęła z kolei czarterowa linia lotnicza Ryanair Sun.Ta ostatnia później przeszła rebranding i dziś jej samoloty latają pod marką Buzz, jednak formalnie nadal to Ryanair Sun S.A. W bazie SUDOP (Systemu Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej) widać, że w okresie od marca do lipca 2020 roku spółka otrzymała ponad 9,3 mln złotych pomocy od polskich podatników.