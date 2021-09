Młody mężczyzna zmarł po wypiciu znanego napoju gazowanego

22-letni mężczyzna zmarł po wypiciu 1,5 l Coca-Coli w 10 minut podczas upału – podał „Daily Star”, powołując się na lekarzy w Chinach. Przed zgonem udał się on do szpitala Chaoyang w Pekinie, skarżąc się na silny ból brzucha i puchnąc przez 6 godzin. Miał też ekstremalnie szybkie tętno, niepokojąco niskie ciśnienie krwi i bardzo szybko oddychał.

Lekarze, którzy opisali zgon 22-latka w czasopiśmie „Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology”, wyjaśnili, że wypicie Coca-Coli w tak szybkim tempie spowodowało pneumatozę, czyli nienormalne nagromadzenie gazu w jelitach i żyle wrotnej mężczyzny.



Chińscy medycy uważają, że zaczęło to powodować niedobór tlenu dostarczanego do wątroby i jej niedokrwienie. Ich też zdaniem doprowadziło to do śmierci młodego mężczyzny.



Qiang He, naczelny autor raportu, powiedział, że lekarz natychmiast podjął próbę uwolnienia gazu i podał mężczyźnie lekarstwa. Zmarł on jednak po 18 godzinach leczenia. Niemniej jednak brytyjski ekspert zakwestionował zeznania chińskich lekarzy i uważa, że jest bardzo mało prawdopodobne, aby napój gazowany był przyczyną śmierci.





Profesor Nathan Davies, biochemik z University College London, powiedział „Daily Mail”, że „prawdopodobieństwo wypicia 1,5 litra zwykłego napoju bezalkoholowego ze śmiertelnym skutkiem byłoby bardzo, bardzo niskie, to znaczy zdumiewająco mało prawdopodobne”.



Brytyjski specjalista zaznaczył, że byłoby potrzebnych więcej informacji, by przedstawić ostateczne wnioski. Zauważył, że przyczyną mogła być infekcja bakteryjna. – Zazwyczaj ten rodzaj stanu jest spowodowany tym, że masz bakterię, która przedostała się z normalnego przewodu pokarmowego do miejsca, w którym nie powinna się znaleźć, w tym przypadku, w nabłonku jelita cienkiego – wyjaśniał.





Jego zdaniem wypicie dużej ilości napoju gazowanego mogło mieć zaostrzający wpływ, ale nie musiało. Profesor Davies dodał także, że gaz w żyle wrotnej nie wyjaśnia, dlaczego wątrobie mężczyzny brakowało tlenu.