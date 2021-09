Rok przetrzymywali ją w Arabii Saudyjskiej. Klacz Encarina wróciła do Janowa

Po roku starań i dzięki zaangażowaniu resortu rolnictwa, do stadniny w Janowie Podlaskim wróciła cenna klacz Encarina. Zwierzę było wydzierżawione do Arabii Saudyjskiej i powinno wrócić do Polski jeszcze w ubiegłym roku. Stało się tak dopiero teraz.

Klacz została wydzierżawiona na Bliski Wschód w 2019 roku. Umowa ze stadniną z Arabii Saudyjskiej obowiązywała do sierpnia zeszłego roku i wtedy powinna wrócić do Janowa Podlaskiego. Stadnina konie jednak nie otrzymała.





To nie pierwszy taki problem

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Radio Lublin, lublin112.pl, portal tvp.info

– O zaistniałej sytuacji została poinformowana Ambasada Arabii Saudyjskiej w Polsce. W rozwiązanie problemu zaangażowała się również Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Arabii Saudyjskiej. Aktualnie spółka oczekuje na potwierdzenie informacji, żewróci do Polski do końca maja bieżącego roku – wyjaśniał w maju wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński, cytowany przez portal lublin112.pl.O jej powrót do kraju oprócz stadniny interweniowały też osoby związane ze środowiskiem hodowców koni arabskich. Sprawa przeciągała się aż do teraz.. Władze stadniny poinformowały, że mimo długiej podróży klacz ma się dobrze i odpoczywa.– Będziemy domagać się rekompensaty za bezprawne przetrzymywanie klaczy – powiedział w rozmowie z Polskim Radiem LublinLokalne media zauważają, że to nie pierwszy tego typu przepadek, kiedy wystąpił problem z odzyskaniem wydzierżawionego na Bliski Wschód konia. Wcześniej w tym rokuwrócił do stadniny w Michałowie z wielomiesięcznym opóźnieniem – również z Arabii Saudyjskiej.