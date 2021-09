Tragiczny wypadek. Dwulatek zastrzelił się z broni krewnego

Nie żyje dwuletni chłopiec, który w mieście Waco w Teksasie postrzelił się z załadowanej broni pozostawionej w plecaku przez 21-letniego krewnego. Według wstępnych ustaleń śledztwa był to tragiczny wypadek.

Chłopiec postrzelił się w głowę. W ciężkim stanie został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.



Właściciel broni zbiegł, ale ostatecznie oddał się w ręce policji i został aresztowany. Francuska agencja AFP zwraca uwagę, że tragedia jest tylko jednym z przykładów szokującej serii podobnych wypadków.



„Każdego roku setki dzieci w Stanach Zjednoczonych natrafiają na załadowane, niezabezpieczone pistolety w szafach, szufladach nocnych szafek, plecakach, torebkach lub po prostu pozostawione na zewnątrz. Z tragiczną regularnością, dzieci znajdują niezabezpieczone pistolety i nieumyślnie strzelają (do siebie) lub kogoś innego” – wynika z najnowszego raportu organizacji niedochodowej opowiadającej się za kontrolą broni i przeciw przemocy z jej użyciem (EFGS).

Organizacja monitoruje od 2015 roku m.in. „niezamierzone przez dzieci strzelaniny” i ich konsekwencje. Jak szacuje, w ciągu ostatnich sześciu lat w rezultacie takich zdarzeń życie straciło 765 osób, a w tym roku już 111.



EFGS nazywa takie strzelaniny „rozdzierającą serce częścią amerykańskiej epidemii przemocy z użyciem broni”.



„Konstytucja USA gwarantuje prawo do noszenia broni, a 30 procent dorosłych Amerykanów posiada co najmniej jeden pistolet. Każdego roku około 40 tys. ludzi umiera z powodu przemocy z użyciem broni” – przytacza AFP szacunki archiwum śledzącego przypadki przemocy i zgonów w rezultacie użycia broni (GVA).





