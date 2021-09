Nigeria: Gwałtowny atak dżihadystów na konwój wojskowy

Co najmniej ośmiu żołnierzy wojsk rządowych zginęło w północno-wschodniej Nigerii w zasadzce dżihadystów powiązanych z Państwem Islamskim – poinformowały w piątek źródła wojskowe.

Prezydent Autonomii Palestyńskiej postawił Izraelowi ultimatum Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas podczas piątkowego wystąpienia przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ dał Izraelowi rok na wycofanie się z... zobacz więcej

Zobacz także: Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo



Według tych źródeł bojownicy z ugrupowania Państwo Islamskie Prowincji Afryki Zachodniej (ISWAP), rozłamowej frakcji dżihadystów z Boko Haram, ostrzelali z broni rakietowej konwój wojskowy znajdujący się między miastami Dikwa i Marte w stanie Borno. Na miejscu zginęło co najmniej ośmiu żołnierzy, kolejnych ośmiu zostało rannych, a kilku zaginęło.



Dżihadyści zabrali ze sobą dwa pojazdy wojskowe i podpalili trzy inne.



To był drugi w ostatnich dwóch tygodni atak ISWAP na nigeryjskie siły zbrojne, walczące z islamistyczną rebelią, która pochłonęła już ponad 40 tysięcy ofiar śmiertelnych w ciągu 12 lat.



Zaledwie dziesięć dni temu dżihadyści zaatakowali w stanie Borno konwój wojskowy, zabijając co najmniej 16 żołnierzy i dwóch członków milicji antydżihadowskiej. Napastnicy zdetonowali najpierw przydrożne bomby, po czym otworzyli ogień z broni ciężkiej i wyrzutni rakietowych.



Zobacz także: Były pracownik Pentagonu: Sojusznicy USA mają prawo mieć obawy