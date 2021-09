USA: Para prezydencka z wizytą w Domu Żołnierza w Nowym Jorku

Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej będzie zawsze istniało, bo zawsze będzie istniała Armia Polska – powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda. Odwiedził on nowojorską siedzibę organizacji, Dom Żołnierza, w 100. rocznicę jej istnienia.

„Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej, będzie zawsze istniało, bo zawsze będzie istniała Armia Polska, bo zawsze będzie istniało wojsko wolnej, niepodległej, suwerennej Rzeczpospolitej” – mówił prezydent.



W swym wystąpieniu Duda wrócił do historii, kiedy SWAP zakładali w 1921 roku w Cleveland żołnierze Armii Polskiej we Francji (Błękitnej Armii) z okresu I wojny światowej. Uczynili to po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i pokonaniu bolszewików.



„Potem okazało się, że (powołali stowarzyszenie), by móc także zbierać ochotników, którzy będą walczyli znów o odzyskanie przez Polaków wolności, kiedy wybuchła II wojna światowa, kiedy napadli na nas faszystowskie Niemcy i sowiecka Rosja” – zaznaczył prezydent.



Przypomniał, że do SWAP należeli wówczas i weterani armii gen. Hallera i polskiej armii walczącej w czasie II wojny światowej, żołnierze Powstania Warszawskiego, Podziemia Niepodległościowego, Żołnierze Niezłomni, zdeterminowani, by Polska odzyskała pełną wolność.



„Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce ma swoją głęboką symbolikę - to świadectwo historii. Tutaj zbierano ochotników, którzy walczyli o odzyskanie przez Polskę niepodległości; tutaj byli weterani, ci, którzy mieli Polskę w sercu” – mówił prezydent.





Polski prezydent wyraził zadowolenie z faktu, że sprawami SWAP zajmują się dzisiaj młodzi ludzie.



„Jak widać dzisiaj młodzież zajmuje się sprawami stowarzyszenia, to cieszy, bo także zazwyczaj oznacza dynamikę prowadzenia jego spraw, a stowarzyszenie ma swoje lata” – mówił prezydent składając SWAP gratulacje i życzenia na następne 100 lat.



W trakcie wizyty w Domu Żołnierza prezydent RP przekazał na ręce p.o. naczelnego komendanta SWAP Tadeusza Antoniaka polską flagę. „Niech ta polska flaga, którą dziś przekazałem, przypomina wam ojczyznę i przynosi szczęście” – mówił Andrzej Duda.



Antoniak podkreślił, że stowarzyszenie dba o pamięć i historię poprzedników, z Armii Błękitnej, weteranów II wojny, 2 Korpusu, Powstańców Warszawskich, czy Żołnierzy Niezłomnych.





Spotkanie Pary Prezydenckiej w siedzibie Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (SWAP) z okazji 100-lecia istnienia. �������� pic.twitter.com/UaJ6LDS0vl — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) September 24, 2021

źródło: pap

Jak dodał, do stowarzyszenia należą obecnie przedstawiciele pierwszego pokolenia weteranów, którzy nie służyli ojczyźnie w trakcie wojny. Zasiadają w nim natomiast m.in. ich synowie jak np. adiutant generalny SWAP Marek Chrościelewski.Prezydent wraz z Pierwszą Damą RP Agatą Korhnauser-Dudą zwiedził w Domu Żołnierza Muzeum Tradycji Oręża Polskiego. Wyraził zadowolenie, że może podziwiać odnowioną siedzibę organizacji weteranów.