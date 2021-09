Prezydent: Jakaś nieodpowiedzialna pani powiedziała sobie, że trzeba wstrzymać wydobycie w Turowie

– Jakaś nieodpowiedzialna pani powiedziała sobie, że trzeba wstrzymać wydobycie w kopalni w Turowie, nie zastanawiając się, że to 7 proc. polskiej energetyki – mówił w programie „Gość Wiadomości” w TVP Info prezydent Andrzej Duda, komentując decyzję sędzi TSUE Rosario Silva de Lapuerty. – To nie jest taka Unia Europejska, do jakiej myśmy wstępowali – powiedział, zastrzegając jednocześnie, że nie może być mowy o polexicie.

Prezydent podkreślił, że sprawa Turowa „to jest bardzo poważny problem”. – Powiem otwarcie: myślę, że nie jesteśmy w stanie wstrzymać tego wydobycia, ponieważ nie jesteśmy w stanie wstrzymać dostarczania energii elektrycznej. Być może intencją było to, żebyśmy tę energię kupowali w Niemczech – mówił.



Dodał, że trzeba się będzie bardzo poważnie zastanowić, jak zareagować w tej sytuacji, bo „to podważa sens funkcjonowania tego trybunału”. – To nie jest taka Unia Europejska, do jakiej myśmy wstępowali – podkreślił Andrzej Duda.



Zapewnił że to „nie jest żadne wezwanie do polexitu”, jednak nie szczędził słów krytyki pod adresem Wspólnoty.

– Unia Europejska i kraje przede wszystkim zachodu Europy, niektóre, zmierzają w całkowicie fałszywym kierunku. Jeżeli UE ma się rozwijać, jeżeli ma być radosną wspólnotą, w której wszyscy czują się dobrze i która rzeczywiście buduje pomyślność Europy, to ona nie może funkcjonować tak jak funkcjonuje w tej chwili. W tej chwili jest opresyjna, jest narzucająca, szkodzi krajom, (…) w ogromnym stopniu została zdominowana przez ideologię – powiedział prezydent.Jak ocenił, chociaż UE powstała jako „wspólnota, która miała budować pomyślność ekonomiczną Europy i zapobiegać wojnom, dzisiaj zmieniła się w wyniku działania niektórych polityków lewicowych z zachodu Europy w ideologiczny klub, który innym państwom i społeczeństwom usiłuje narzucić zasady, z którymi oni niekoniecznie albo się po prostu w ogóle nie zgadzają”. – Tutaj nie ma naszej zgody – zaznaczył Andrzej Duda.

Spór o kopalnię w Turowie

W poniedziałek hiszpańska sędzia Rosario Silve de Lapuerta postanowiła, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tysięcy euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Decyzja była pokłosiem pozwu Czech przeciw Polsce. Według czeskich władz wydobycie w polskiej kopalni ma negatywny wpływ na środowisko i powoduje m.in. obniżanie się poziomu wód gruntowych.Przed kilkoma miesiącami Czesi wnieśli o wstrzymanie wydobycia węgla, do czego TSUE przychylił się w maju. Po odmowie ze strony Polski Czesi żądali ukarania naszego kraju za każdy dzień, w którym kopalnia by działała.W piątek w Pradze zakończyła się kolejna runda polsko-czeskich negocjacji w sprawie kopalni Turów. Strony sporu nie osiągnęły porozumienia i zadeklarowały, że wrócą do rozmów w przyszłym tygodniu.