Postępowania przed TSUE. Polska złoży wniosek dotyczący sędzi Silva de Lapuerty?

Przekazaliśmy rekomendację, żeby Polska złożyła w toczących się postępowaniach wniosek o wyłączenie sędzi Rosario Silva de Lapuerty – potwierdził wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Dodał, że rekomendacja została przekazana ministrowi do spraw UE Konradowi Szymańskiemu.

O tym, że Ministerstwo Sprawiedliwości rekomenduje ministrowi do spraw Unii Europejskiej złożenie wniosku o zmianę składu sędziowskiego poprzez wyłączenie sędzi Rosario Silva de Lapuerty, jako pierwszy poinformował portal wPolityce.pl. Informację tę potwierdził w rozmowie z PAP wiceszef resortu sprawiedliwości Sebastian Kaleta.



– Potwierdzam. Przekazaliśmy rekomendację, żeby Polska złożyła w toczących się postępowaniach wniosek o wyłączenie pani Rosario de Lapuerty – powiedział Kaleta. Dodał, że wniosek ten jest zasadny, pomimo że kadencja Rosario Silva de Lapuerty kończy się 6 października. – Mamy nadzieję, że pan minister (Konrad) Szymański pozytywnie go rozpatrzy i nasz pełnomocnik – przez niego wskazany – taki wniosek złoży – zaznaczył.





Sędzia „może nie być obiektywna”

Wiceszef MS podkreślił, że we wniosku wskazano przede wszystkim na przeszłość sędzi Rosario Silva de Lapuerty i jej silne powiązania z partią hiszpańską należącą do Europejskiej Partii Ludowej (EPP). Zdaniem Kalety sugeruje to, że sędzia de Lapuerta „może nie być obiektywna w tym sporze”. – To właśnie politycy EPP najsilniej naciskają na to, żeby Polskę karać. Są to działania bezprawne i czysto polityczne – ocenił Kaleta.Dodał, że. – Nigdy wcześniej tego rodzaju orzeczenia w historii Unii Europejskiej nie zapadały, więc rodzi to wątpliwości, czy ona rozstrzyga te wnioski w sposób obiektywny – powiedział. Zapytany o to, kiedy wniosek mógłby zostać przekazany do TSUE zaznaczył, że – w zależności od decyzji, która zostanie podjęta w KPRM – mógłby zostać wysłany już w poniedziałek.

Portal wPolityce.pl przypomniał w piątek, że sędzia Rosario Silva de Lapuerta, która jest wiceprezesem TSUE „wydała dwa szokujące postanowienia bijące w polską rację stanu”. – W pierwszym postanowieniu o zabezpieczeniu z maja tego roku nakazała ona zamknąć kopalnię Turów. W drugiej nałożyła na Polskę drakońską karę 500 tys. euro dziennie za niewykonanie postanowienia z maja – napisano.



Portal zaznaczył ponadto, że resort sprawiedliwości w swoim wniosku dla ministra Szymańskiego zwraca m.in. uwagę „na inne antypolskie orzeczenia składów TSUE, w których zasiadała hiszpańska wiceprezes”. „Chodzi m.in. o orzeczenia dotyczące Puszczy Białowieskiej z 2017 roku oraz o decyzję TSUE z lipca 2020, dotyczącą Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To postanowienie o »zamrożeniu« Izby Dyscyplinarnej było wyjątkowo krytykowane, gdyż ingerowało ono w ustrój kraju członkowskiego. TSUE znacznie wykroczył poza swoje kompetencje. Sędzia Rosario Silva de Lapuerta jednoosobowo wydała też postanowienie z 14 lipca tego roku dotyczące Izby Dyscyplinarnej” – napisano.