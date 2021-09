Pekin przypomina o zakazie dotyczącym kryptowalut. Bitcoin traci na wartości

Po tym, jak Ludowy Bank Chin przypomniał w piątek o zakazie przeprowadzania jakichkolwiek transakcji związanych z kryptowalutami, ich ceny zaczęły gwałtownie spadać. Przed południem bitcoin tracił około 5 proc.

Chiny nie uznają kryptowalut jako prawnego środka płatniczego. W 2013 roku zakazały bankom i instytucjom finansowym świadczenia usług związanych z bitcoinami.



Ogromny wzrost cen kryptowalut w ostatnim roku spowodował jednak, że inwestorzy zaczęli szukać sposobów na obejście obowiązujących przepisów.





#UPDATE China's central bank says all "virtual currency-related business activities are illegal financial activities" as it warns offenders will be "investigated for criminal liability in accordance with the law"https://t.co/84KpnwlCXD