Dlaczego Polacy nie wierzą w sukces powrotu Donalda Tuska? Ekspert wyjaśnia

Sondaże mówią przede wszystkim o pewnym realizmie Polaków. Jeżeli 23 proc. Polaków ocenia, że Donald Tusk odniesie sukces, to zdecydowana większość z nich to są zapewne zwolennicy Platformy Obywatelskiej – powiedział na antenie TVP Info prof. Henryk Domański z Uniwersytetu Warszawskiego. W ten sposób ekspert odniósł się do sondażu pracowni Social Changes.

W przeprowadzonym badaniu zapytano respondentów, czy według Pani/Pana powrót Donalda Tuska do polskiej polityki okaże się politycznym sukcesem. Negatywnie na to pytanie odpowiedziało 54 proc. respondentów - 29 proc. wybrało opcję „zdecydowanie nie”, a 25 proc. - „raczej nie”. Jedynie 23 proc. badanych uważa, że Tusk odniesie sukces - opcję „raczej tak” wybrało 15 proc., a 8 proc. - „zdecydowanie tak”.



– Tusk to jest nadzieja dla elektoratu Platformy. Innej nadziei w tej chwili już nie ma, jeżeli chodzi o przywództwo, ponieważ albo Donald Tusk ich wyeliminował - tych ewentualnych konkurentów, albo w dalszym ciągu kojarzy się z kimś, kto odniósł sukces w latach 2007-2014 – mówił prof. Domański.



– Te 54 proc. jest ciekawe, czyli ci, którzy twierdzą, że Donald Tusk sukcesu nie odniesie. Tylko część z nich to na pewno jest elektorat Zjednoczonej Prawicy – dodał.



– Od Platformy oczekuje się po pierwsze, jak dobrze wiemy, zmiany pokoleniowej. Tusk nie jest zmianą pokoleniową. Po drugie oczekuje się tzw. programu. Donald Tusk starał się zarysować w ciągu ostatnich kilkunastu dni wizerunek Platformy Obywatelskiej w kierunku takiego bardziej przyjaznego wizerunku, bardziej zbliżonego do centrum, może zbliżonego nawet do przejęcia pewnych wartości, kojarzonego z Prawem i Sprawiedliwością – oenił ekspert.



– W tym swoim ostatnim wystąpieniu odwoływał się do patriotyzmu, nawet wykonywał pewne gesty w stronę Kościoła, więc to jest próba jakby ocieplenia tego wizerunku, ale oczywiście chyba zdecydowana większość Polaków po pierwsze nie wierzy, że można tak nagle się zmienić, a po drugie zdaję sobie sprawę, że właśnie Platforma to zróżnicowana formacja. To, co mówi Donald Tusk, i namawia, i przekonuje, i wymaga od swoich pracowników, to nie będzie realizowane w praktyce – ocenił.



