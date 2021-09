Pijany przywiózł do szkoły cały autobus dzieci. Wpadł przypadkiem

Miał w organizmie 1,6 promila alkoholu, wsiadł za kierownicę autobusu szkolnego i przywiózł dzieci do szkoły. Oświęcimska drogówka zatrzymała nieodpowiedzialnego kierowcę.

Małopolska policja prowadzi we wrześniu akcję „Bezpieczna droga do szkoły”. W jej ramach funkcjonariusze skontrolowali w czwartek rano w Babicach kierowcę autobusu szkolnego, który przywiózł do miejscowej szkoły 30 dzieci.



Badanie stanu trzeźwości 51-letniego mężczyzny wykazało 1,6 promila alkoholu.



Kierowca został zatrzymany i trafił do oświęcimskiej komendy Policji. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy, co dla zawodowego kierowcy oznacza również utratę pracy.

źródło: Policja

51-latek po wytrzeźwieniu został w piątek przesłuchany i przedstawiono mu zarzuty dotyczące stworzenie zagrożenia dla życia lub zdrowia pasażerów, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech, oraz kierowania autobusem w stanie nietrzeźwości. W przypadku drugiego zarzutu mężczyźnie grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności, zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi nawet do 15 lat oraz grzywna.