Nitras jednak zostaje w Sejmie. Polityk PO: To jest fakenews. Over

Czy Sławomir Nitras odejdzie z polityki? Takie sugestie pojawiły się po tweetcie polityka PO w czwartek. Dziś poseł jednoznacznie odniósł się do swojej przyszłości.

„Chciałbym, żeby w Sejmie byli mądrzejsi, lepiej rozumiejący politykę” – wyznał polityk PO Sławomir Nitras, który sam jest posłem na Sejm. „Najkrótsza droga do tego celu to złożenie mandatu” – zauważył jeden z internautów.



Nitras nie wyjaśnił, czy to właśnie miał na myśli.



Dziś działacz PO skomentował naszą publikację. Z jego wpisu w mediach społecznościowych dowiadujemy się, że nie zamierza odchodzić z polityki.

To jest fakenews gebelsowskiej, działającej na telefon z PiS propagandy Kurskiego. Over https://t.co/MeGyaUMo3O — Slawomir Nitras (@SlawomirNitras) September 24, 2021