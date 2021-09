Merkel dała sobie wejść na głowę. I to nie byle komu

W Niemczech dobiega końca kampania wyborcza przed niedzielnymi wyborami do Bundestagu. Ustępująca kanclerz Angela Merkel odwiedziła w sobotę park ptaków w swoim dotychczasowym okręgu wyborczym, gdzie pozowała do zdjęć otoczona gromadką papug. Tu jednak - jak podał portal niemieckiego nadawcy Deutsche Welle - została „zaatakowana” przez papugę, która ją dziboneła. Wywołało to u Merkel okrzyk.

W parku Vogelpark Marlow, niedaleko Rostocku w północno-wschodnich Niemczech, australijskie lorysy niebieskobrzuche dosłownie obsiadły panią kanclerz. Tłoczyły się u niej na rękach, w których trzymała kubeczki z karmą, a jedna z nich nawet usiadła jej na jej głowie.



Angela Merkel pozowała również do zdjęć z papużkami falistymi, nie zdecydowała się jednak wziąć na ręce puchacza.



Dla odchodzącej kanclerz, która pełni tę funkcję od prawie 16 lat, była to pożegnalna wycieczka po jej okręgu wyborczym w północnym kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie. W niedzielnych wyborach już nie wystartuje, a kandydatem Chrześcijańskich Demokratów (CDU) w okręgu Vorpommern-Rügen — Vorpommern Greifswald I. jest 33-letni Georg Günther.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: dw.com

Najnowsze sondaże przed niedzielnymi wyborami do parlamentu Niemiec potwierdzają tendencję do zmniejszania się przewagi, prowadzących od kilku tygodni w badaniach opinii, socjaldemokratów nad chadekami.Przewaga SPD nad CDU/CSU – według nowego „Politbarometru” telewizji ZDF – zmniejsza się i wynosi 2 punkty procentowe. W opublikowanym w czwartek wieczorem sondażu chadecy mają 23 proc. poparcia – o 1 punkt procentowy więcej niż w poprzednim tygodniu, a poparcie dla socjaldemokratów pozostaje na niezmienionym poziomie 25 proc.