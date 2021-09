Wałęsa przegrał proces z Cenckiewiczem. Zobacz komentarze. „Skandal!”

„Wygrałem proces z Lechem Wałęsą!” – napisał na Twitterze historyk prof. Sławomir Cenckiewicz. Co na to były prezydent? „To błazenada” – ocenił Wałęsa.

Sławomir Cenckiewicz wygrał proces, który wytoczył Lechowi Wałęsie w sprawie naruszenia dóbr osobistych.



„Dobrym ludziom dziękuję za wsparcie! Złym…” – napisał kończąc trzema kropkami historyk z Wojskowego Biura Historycznego.



Cenckiewicz zamieścił przy tym słynne nagranie, z wypowiedzią Lecha Wałęsy. O co chodzi?



Przypomnijmy, że Cenckiewicz wytoczył byłemu prezydentowi Lechowi Wałęsie proces o naruszenie dóbr osobistych poprzez wielokrotne publiczne twierdzenia, że Cenckiewicz brał udział w sfałszowaniu dokumentacji znanej powszechnie jako „teczki Kiszczaka”.

Podczas rozprawy doszło do niebywałej sytuacji. Wałęsa w obecności sędzi groził Cenckiewiczowi. – Będziesz wisiał za to bezczelne kłamstwo, za to, że mogłeś się odważyć! – wygrażał Wałęsa.



Teraz, po przegranym procesie, były prezydent napisał (pisownia oryginalna): „To się nazywa relacja z przesłuchani i takie wnioski. To błazenada”.



Sprawę skomentował także Krzysztof Wyszkowski: „Nowy skandaliczny przykład ochrony Wałęsy przez sąd: musi przeprosić Cenckiewicza, ale kosztów procesowych i nawiązki nie zapłaci, bo jest »impulsywny«”.



„Mnie kasta skazywała za ujawnienie szpicla na 500 tysięcy! Wałęsa krzyczał podczas rozprawy do Cenckiewicza »Będziesz wisiał!«” – dodał Wyszkowski.

Wygrałem proces z Lechem Wałęsą!



"Jestem dumny, że trwałem przy swoim zdaniu wbrew wszystkim dostojnikom i powagom. Jestem dumny, że dzisiaj jeszcze ściga mnie za to »wczoraj« nienawiść” (I. Matuszewski)



Dobrym ludziom dziękuję za wsparcie! Złym...https://t.co/8ZuwWTMJ4I — Sławomir Cenckiewicz (@Cenckiewicz) September 24, 2021

Nowy skandaliczny przykład ochrony Wałęsy przez sąd: musi przeprosić Cenckiewicza, ale kosztów procesowych i nawiązki nie zapłaci, bo jest „impulsywny”.

Mnie Kasta skazywała za ujawnienie szpicla na 500 tysięcy!

Wałęsa krzyczał podczas rozprawy do Cenckiewicza „Będziesz wisiał!” — @KWyszkowski (@KWyszkowski) September 24, 2021

Sąd chroni chuligana i notorycznego kłamcę karząc pokrzywdzonego: Wałęsa ma opublikować darmowe przeprosiny, ale Cenckiewicz musi zapłacić koszty wielomiesięcznego procesu, czyli: Nie wolno podać szpicla do sądu, bo panie sędzie puszczą cię w skarpetkach! — @KWyszkowski (@KWyszkowski) September 24, 2021

To prawda: w zakresie kary (wpłata na cel społeczny) i zwrotu kosztów procesowych Sąd uwolnił Wałęsę! I to jest skandal!



Aksjologicznie wygrałem a finansowej kary - czego się domagałem - Wałęsa nie poniósł.



Oświadczenie w tej sprawie nieco później https://t.co/WHAVyX2KL8 — Sławomir Cenckiewicz (@Cenckiewicz) September 24, 2021