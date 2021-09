Jest smukła i należy do rodziny okiennych. Odkryto nowy gatunek

Scenopinus jerei to nazwa nowego gatunku muchy, który odnaleziono i opisano w Finlandii. Autorami odkrycia są naukowcy z Uniwersytetu Wschodniej Finlandii i Muzeum Zoologicznego Uniwersytetu w Turku. Publikacja na ten temat ukazała się w czasopiśmie „ZooKeys”

Nowa mucha jest smukła, czarna, ma dwukolorowe odnóża i osiąga wielkość ok. 4-5 mm. Żyje w lasach, w gniazdach ptaków dziuplowych. Należy do dość prymitywnej i ubogiej gatunkowo rodziny much okiennych (Scenopinidae lub zwieskowate), której najbardziej znanym przedstawicielem jest kosmopolityczna mucha okienna (Scenopinus fenestralis), powszechnie występująca w budynkach mieszkalnych. Cała rodzina liczy zaś ok. 420 gatunków zamieszkujących głównie suche regiony świata.



Jeśli chodzi o Finlandię, to do niedawna sądzono, że oprócz Scenopinus fenestralis występuje tu jeszcze Scenopinus niger. Istnienie trzeciego gatunku zaczęto postulować kilka lat temu, choć cały czas pojawiały się w tej sprawie sprzeczne głosy. Naukowcy sprzeczali się, czy odnaleziony w lasach owad rzeczywiście można uznać za nowy, nieznany dotychczas gatunek, czy jest to jedynie podgatunek.



Pierwszą osobą, która podejrzewała, że mamy do czynienia z odrębnym gatunkiem, był Jere Kahanpää, ekspert ds. muchówek z Fińskiego Muzeum Historii Naturalnej. Ponieważ jednak muchy okienne są słabo poznaną grupą i na świecie nie ma wielu ekspertów zajmujących się nimi, ostateczne rozstrzygnięcie tożsamości odnalezionego w fińskich lasach owada pozostawało przez długi czas niemożliwe.



Dopiero dzięki projektowi mającemu na celu poszerzenie wiedzy o fińskiej bioróżnorodności (PUTTE2), wspieranemu przez fińskie Ministerstwo Środowiska, udało się ostatecznie rozstrzygnąć spór. Nowy gatunek nazwano i formalnie zatwierdzono. Autorzy pierwszej oficjalnej publikacji na jego temat, którzy jednocześnie stworzyli jego opis i charakterystykę, nadali mu nazwę S. jerei, aby uczcić rolę Jere Kahanpää w jego odkryciu.

źródło: pap

Na razie owad ten znany jest tylko z Finlandii, ale eksperci sądzą, że niebawem uda się go odnaleźć także w analogicznych siedliskach w krajach sąsiednich.„Fakt, że gatunek wcześniej nieznany nauce można odkryć w stosunkowo ubogim gatunkowo i dobrze zbadanym kraju nordyckim, świadczy o tym, jak mała jest jeszcze nasza wiedza o bioróżnorodności” - podsumowują autorzy publikacji.